В Киевской области обнаружены вражеские БпЛА, работают силы ПВО
В Киевской области обнаружены российские ударные дроны. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - отмечается в сообщении.
Жителям советуют находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.
Атака дронов
Вечером 31 января российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны-камикадзе типа "Шахед".
Также агрессор обстрелял баллистическими ракетами Одессу. В историческом центре города поврежден отель "Бристоль".
Около 1:00 в Одессе снова прогремели взрывы из-за новой ракетной атаки россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.