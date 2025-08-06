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Эти 3 знака Зодиака на грани выгорания: кому срочно нужен отдых

Среда 06 августа 2025 12:00
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Эти 3 знака Зодиака на грани выгорания: кому срочно нужен отдых Астрологи назвали 3 знака Зодиака, которым нужен перерыв (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи предупреждают: в августе 2025 года некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с эмоциональным и физическим истощением. Напряжение последних недель, стресс и накопившаяся усталость подталкивают их к пределу выгорания.

Кто именно попал в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Дева

Девы привыкли контролировать все и сразу, но в августе такая нагрузка может сыграть с ними злую шутку. Они часто игнорируют сигналы собственного тела, стараясь быть полезными всем, кроме себя.

Именно сейчас Девам стоит остановиться, сделать глубокий вдох и позволить себе отдохнуть. Даже короткая пауза поможет восстановить силы и избежать эмоционального выгорания.

Козерог

Козероги не привыкли жаловаться, но август может вывести даже их из равновесия. Постоянная работа, ответственность и давление ожиданий накапливаются и тянут к эмоциональному истощению.

Этот знак нуждается не столько в физическом, сколько в моральном отдыхе - от требований, дедлайнов и самокритики. Отпуск, даже короткий, поможет Козерогам вернуть фокус и мотивацию.

Рыбы

Рыбы тонко чувствуют настроение окружающих, часто принимая чужие эмоции на себя. В августе их эмпатия может сыграть против них - чрезмерное сопереживание и тревожность приводят к внутреннему истощению.

Рыбам важно отмежеваться от всего, что истощает, и найти время для себя, даже если это просто день тишины. Их эмоциональное здоровье сейчас нуждается в заботе и покое.

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