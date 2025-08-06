Бывшие возвращаются: какие знаки Зодиака рискуют возобновить отношения уже в августе
Астрологи прогнозируют неожиданные повороты в отношениях для трех знаков Зодиака. К середине августа их ждет возможное воссоединение с бывшими партнерами - эмоции вспыхнут с новой силой.
Кто рискует вернуться в старые отношения, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.
Овен
Август может вызвать у Овнов ностальгию по прошлой любви. Вероятна неожиданная встреча или сообщение от бывшего партнера, которое заставит задуматься о втором шансе.
Энергия ретроградного Меркурия усугубит желание пересмотреть старые отношения. Главное для Овнов - действовать не с импульса, а с холодной головой.
Водолей
Водолеям свойственно резко обрывать связи, но в этом августе появится шанс (или соблазн) вернуться к старым отношениям. Прошлые эмоции могут вспыхнуть с новой силой, особенно если связь оборвалась внезапно.
Водолеи получат возможность переосмыслить, что для них подлинная близость. Если чувства еще живы - август идеальное время для откровенного разговора.
Козерог
Козероги редко оглядываются назад, но сейчас именно тот период, когда судьба может подбросить знакомый сценарий. Бывшие могут напомнить о себе, а Козерогам придется решить: простить и дать еще один шанс или окончательно закрыть дверь.
Август заставит их эмоционально раскрыться, что случается нечасто. Это испытание на зрелость и искренность и возможность построить что-то новое на старом фундаменте.
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