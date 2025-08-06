ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Самые смешные знаки Зодиака: они непременно подарят улыбку

Среда 06 августа 2025 19:01
UA EN RU
Самые смешные знаки Зодиака: они непременно подарят улыбку Знаки Зодиака, которые умеют поднять настроение и размешать (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Некоторые знаки Зодиака имеют особый талант к юмору, что делает их любимцами публики. Они отличаются умением создавать теплую и непринужденную атмосферу. Рядом с ними хочется улыбаться.

РБК-Украина раскрывает список самых веселых знаков Зодиака со ссылкой на Times of India.

Овен

Они активны, энергичны и спонтанны. Не боятся шутить над собой и окружающим миром, любят розыгрыши и порой устраивают веселые импровизации. Их юмор заряжает позитивом.

Близнецы

Острый ум этого знака Зодиака позволяет ему отличаться особым уровнем остроумия. Близнецы - настоящие мастера импровизации. Их юмор быстрый, интеллектуальный и всегда уместный.

Лев

Это прирожденные шоумены. Они способны шутить ярко и эмоционально, добавляя театральности каждой реплике. Даже бытовая история из их уст может показаться увлекательной и забавной.

Весы

Тонко чувствуют ситуацию, не переходят грань и шутят так, чтобы никому не стало неловко. Они быстро находят общий язык с новыми людьми именно благодаря своему остроумию.

Стрелец

Их не просто так называют душой компании. Стрельцы легко придумывают остроумные истории, не боятся самоиронии и очаровывают задором. Их шутки - это смесь спонтанности, прямоты и внутреннего света, который заряжает других.

Водолей

Нестандартное мышление делает их шутки неожиданными, уникальными и глубокими. Они видят смешное там, где другие не замечают. Представители этого знака восхищают харизмой и способны легко поднять настроение окружающим.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Знаки Зодиака
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО