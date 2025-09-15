Лучшие образы звезд на красной дорожке "Эмми-2025" (фото)

Дженна Ортега

Звезда "Венздей" поразила публику образом в стиле Изабеллы Росселлини из культового фильма "Смерть ей идет".

На ней было платье от Givenchy с откровенным топом, украшенным драгоценностями, и юбкой с высоким разрезом. Дополнили аутфит украшения Pomellato и туфли Christian Louboutin.

Дженна Ортега (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Актриса сериала "Только убийства в здании" выбрала элегантное красное платье от Louis Vuitton с асимметричным кроем, воротником-халтером и шлейфом.

Завершили образ ювелирные изделия Tiffany & Co. и сандалии Santoni.

Селена Гомес (фото: Getty Images)

Анджела Бассетт

Звезда "9-1-1" блистала в золотисто-серебряном блестящем платье от Yara Shoemaker с хрустальными вставками, дополнив лук украшениями Lagos.

Анджела Бассетт (фото: Getty Images)

Lisa

K-pop айдол и актриса "Белого лотоса" впервые появилась на церемонии "Эмми" в нежном розовом тюлевом платье с высоким подолом.

Яркий акцент сделали украшения Bulgari и туфли Christian Louboutin.

Lisa (фото: Getty Images)

Педро Паскаль

Номинант за роль в сериале "Последние из нас" выбрал кремово-белый костюм от Celine, дополнив его солнцезащитными очками, что добавило образу еще большей харизмы.

Педро Паскаль (фото: Getty Images)

Сидни Суини

Звезда "Эйфории" появилась в роскошном платье Oscar de la Renta, созданном на заказ, и бриллиантах Lorraine Schwartz весом более 175 карат.

Сидни Суини (фото: Getty Images)

Скарлетт Йоханссон

Актриса стала одной из неожиданностей вечера, выбрав яркое желтое платье в сочетании с элегантными серьгами-подвесками.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Колман Доминго

Звезда "Четырех времен года" выбрал образ от Valentino с акцентным шарфом с бахромой. Украшения Boucheron и часы Omega стали идеальным финальным штрихом.

Колман Доминго (фото: Getty Images)

Лейни Уилсон

Певица, которая выступила в сегменте In Memoriam, вышла на сцену в костюме от Zuhair Murad: кремовый шифоновый топ с высоким воротником и прозрачные брюки, расшитые кристаллами.

Дополнили look ковбойская шляпа и украшения Sterling Forever.

Лейни Уилсон (фото: Getty Images)