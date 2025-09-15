Найкращі образи зірок на червоній доріжці "Еммі-2025" (фото)

Дженна Ортега

Зірка "Венздей" вразила публіку образом у стилі Ізабелли Росселліні з культового фільму "Смерть їй личить".

На ній була сукня від Givenchy з відвертим топом, прикрашеним коштовностями, та спідницею з високим розрізом. Доповнили аутфіт прикраси Pomellato і туфлі Christian Louboutin.

Дженна Ортега (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Акторка серіалу "Тільки вбивства в будівлі" обрала елегантну червону сукню від Louis Vuitton з асиметричним кроєм, коміром-халтером та шлейфом.

Завершили образ ювелірні вироби Tiffany & Co. та сандалії Santoni.

Селена Гомес (фото: Getty Images)

Анджела Бассетт

Зірка "9-1-1" сяяла у золотисто-срібній блискітковій сукні від Yara Shoemaker з кришталевими вставками, доповнивши лук прикрасами Lagos.

Анджела Бассетт (фото: Getty Images)

Lisa

K-pop айдол і акторка "Білого лотоса" вперше з’явилася на церемонії "Еммі" у ніжній рожевій тюлевій сукні з високим подолом.

Яскравий акцент зробили прикраси Bulgari та туфлі Christian Louboutin.

Lisa (фото: Getty Images)

Педро Паскаль

Номінант за роль у серіалі "Останні з нас" обрав кремово-білий костюм від Celine, доповнивши його сонцезахисними окулярами, що додало образу ще більшої харизми.

Педро Паскаль (фото: Getty Images)

Сідні Свіні

Зірка "Ейфорії" з’явилася у розкішній сукні Oscar de la Renta, створеній на замовлення, та діамантах Lorraine Schwartz вагою понад 175 каратів.

Сідні Свіні (фото: Getty Images)

Скарлетт Йоханссон

Акторка стала однією з несподіванок вечора, обравши яскраву жовту сукню у поєднанні з елегантними сережками-підвісками.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Колман Домінго

Зірка "Чотирьох пір року" обрав образ від Valentino з акцентним шарфом із бахромою. Прикраси Boucheron та годинник Omega стали ідеальним фінальним штрихом.

Колман Домінго​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Лейні Вілсон

Співачка, яка виступила у сегменті In Memoriam, вийшла на сцену в костюмі від Zuhair Murad: кремовий шифоновий топ із високим коміром та прозорі штани, розшиті кристалами.

Доповнили look ковбойський капелюх і прикраси Sterling Forever.

Лейні Вілсон​​​​​​​ (фото: Getty Images)