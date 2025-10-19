ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Самые холодные дни позади: синоптики рассказали, когда в Украине начнет теплеть

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 15:28
UA EN RU
Самые холодные дни позади: синоптики рассказали, когда в Украине начнет теплеть Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 20 октября (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ближайшие дни в Украине ожидаются самые холодные температуры октября, однако уже со вторника, 21 октября, синоптики прогнозируют постепенное потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, 20 октября температура воздуха днем составит лишь до +9 градусов, а на юге и Закарпатье - до +11 градусов. В западных областях ночью ожидаются заморозки до -5 градусов, на остальной территории - от +1 до +5 градусов.

В то же время в понедельник по всей стране пройдут дожди из-за влияния циклона, тогда как на западе возможны кратковременные прояснения благодаря антициклону.

Со вторника, 21 октября, температура начнет постепенно повышаться. До конца недели в большинстве областей ожидается до +14 градусов, а на юге и западе воздух прогреется еще выше.

В Киеве 20 октября синоптики прогнозируют влажную и холодную погоду с дождями, температура днем составит около +8 градусов. Самым теплым днем в столице, по предварительным прогнозам, станет четверг, 23 октября.

Напомним, мы писали, что утром 14 октября на высокогорье Карпат зафиксировали сильный мороз - температура воздуха снизилась до минус 7 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов