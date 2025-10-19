Самые холодные дни позади: синоптики рассказали, когда в Украине начнет теплеть

В ближайшие дни в Украине ожидаются самые холодные температуры октября, однако уже со вторника, 21 октября, синоптики прогнозируют постепенное потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

По данным Диденко, 20 октября температура воздуха днем составит лишь до +9 градусов, а на юге и Закарпатье - до +11 градусов. В западных областях ночью ожидаются заморозки до -5 градусов, на остальной территории - от +1 до +5 градусов.

В то же время в понедельник по всей стране пройдут дожди из-за влияния циклона, тогда как на западе возможны кратковременные прояснения благодаря антициклону.

Со вторника, 21 октября, температура начнет постепенно повышаться. До конца недели в большинстве областей ожидается до +14 градусов, а на юге и западе воздух прогреется еще выше.

В Киеве 20 октября синоптики прогнозируют влажную и холодную погоду с дождями, температура днем составит около +8 градусов. Самым теплым днем в столице, по предварительным прогнозам, станет четверг, 23 октября.