Головна » Життя » Суспільство

Найхолодніші дні позаду: синоптики розповіли, коли в Україні почне теплішати

Україна, Неділя 19 жовтня 2025 15:28
Найхолодніші дні позаду: синоптики розповіли, коли в Україні почне теплішати Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 20 жовтня (Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Найближчими днями в Україні очікуються найхолодніші температури жовтня, однак уже з вівторка, 21 жовтня, синоптики прогнозують поступове потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, 20 жовтня температура повітря вдень становитиме лише до +9 градусів, а на півдні та Закарпатті - до +11 градусів. У західних областях вночі очікуються заморозки до -5 градусів, на решті території - від +1 до +5 градусів.

Водночас у понеділок по всій країні пройдуть дощі через вплив циклону, тоді як на заході можливі короткочасні прояснення завдяки антициклону.

З вівторка, 21 жовтня, температура почне поступово підвищуватися. До кінця тижня в більшості областей очікується до +14 градусів, а на півдні та заході повітря прогріється ще вище.

У Києві 20 жовтня синоптики прогнозують вологу та холодну погоду з дощами, температура вдень становитиме близько +8 градусів. Найтеплішим днем у столиці, за попередніми прогнозами, стане четвер, 23 жовтня.

Нагадаємо, ми писали, що вранці 14 жовтня на високогір’ї Карпат зафіксували сильний мороз - температура повітря знизилася до мінус 7 градусів.

