Морозы не отступают: когда в Украине потеплеет и какой будет погода 14 января
В Украине сохраняется морозная погода, а прогнозируемое потепление снова откладывается. В ближайшие дни ожидаются стабильные ночные морозы и отсутствие существенных изменений температурного режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Потепление сдвигается: прогнозы меняются каждый день
По словам Диденко, даты возможного ослабления морозов постоянно смещаются. Если раньше в прогнозах фигурировали 15-17 января, то сейчас существенного потепления в ближайшее время не видно.
Ночные температуры стабильно держатся в пределах от -14 до -17 градусов, а днем ожидается около -10 градусов.
Какой будет погода в Украине 14 января
Во вторник, 14 января, в Украине сохранится морозная погода.
- ночью от -10 до -15 градусов, на севере до -20 градусов;
- днем от -9 до -14 градусов;
- на западе от -7 до -12 градусов;
- на юге до -6 градусов.
На дорогах ожидается гололедица. В центральных, западных и южных областях возможен небольшой снег, однако в целом существенных осадков не прогнозируют.
Погода в Киеве
В столице ближайшей ночью температура опустится от -13 до -15 градусов, днем будет около -10 градусов. Осадков не ожидается, однако из-за гололеда на дорогах и тротуарах будет скользко.
Морозы будут держаться и в дальнейшем
Синоптик отмечает, что в ближайшей перспективе в Украине будет преобладать морозная погода. Точные даты потепления еще уточняются, однако пока существенных изменений в температурном режиме не прогнозируют.
В то же время в Украинском гидрометеоцентре представили краткую климатическую характеристику второго месяца зимы и рассказали, каким может быть январь 2026 года в Украине.
Также специалисты объяснили, кто в мире занимается долгосрочными прогнозами погоды, на каких данных они основываются и от чего зависят, а также какой в целом может быть нынешняя зима в нашей стране.