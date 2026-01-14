Морозы не отступают: когда в Украине потеплеет и какой будет погода 14 января

В Украине сохраняется морозная погода, а прогнозируемое потепление снова откладывается. В ближайшие дни ожидаются стабильные ночные морозы и отсутствие существенных изменений температурного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Потепление сдвигается: прогнозы меняются каждый день

По словам Диденко, даты возможного ослабления морозов постоянно смещаются. Если раньше в прогнозах фигурировали 15-17 января, то сейчас существенного потепления в ближайшее время не видно.

Ночные температуры стабильно держатся в пределах от -14 до -17 градусов, а днем ожидается около -10 градусов.



Какой будет погода в Украине 14 января

Во вторник, 14 января, в Украине сохранится морозная погода.

ночью от -10 до -15 градусов, на севере до -20 градусов;

днем от -9 до -14 градусов;

на западе от -7 до -12 градусов;

на юге до -6 градусов.

На дорогах ожидается гололедица. В центральных, западных и южных областях возможен небольшой снег, однако в целом существенных осадков не прогнозируют.

Погода в Киеве

В столице ближайшей ночью температура опустится от -13 до -15 градусов, днем будет около -10 градусов. Осадков не ожидается, однако из-за гололеда на дорогах и тротуарах будет скользко.

Морозы будут держаться и в дальнейшем

Синоптик отмечает, что в ближайшей перспективе в Украине будет преобладать морозная погода. Точные даты потепления еще уточняются, однако пока существенных изменений в температурном режиме не прогнозируют.