Джефф Безос создает ИИ-инженера: для чего его обучают проектировать ракеты

Американский технологический стартап Prometheus разрабатывает принципиально новый класс ИИ, который автоматизирует полный цикл проектирования и производства в тяжелой промышленности. Проект возглавил миллиардер Джефф Безос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Как работает технология

Вместо создания очередного чат-бота для генерации текстов или картинок, команда Prometheus строит интеллектуальную систему, которую авторы называют искусственным общим инженером (artificial general engineer).

Это программная платформа, способная самостоятельно создавать цифровые чертежи, проводить симуляции и готовить к производству сверхсложные технические объекты- например, компоненты ракет, лопасти авиадвигателей или молекулярные решетки для новых лекарств.

Традиционные нейросети оперируют только статистическими закономерностями в словах или пикселях, поэтому они часто придумывают несуществующие факты. Платформа Prometheus работает иначе: ее базовые модели фундаментально интегрированы с законами физики, аэродинамики, термодинамики и химии.

ИИ не просто рисует деталь, а рассчитывает ее прочность, сопротивление материалов и поведение под экстремальными нагрузками, заменяя месяцы компьютерных тестов и работы целых инженерных бюро.

Для обучения таких моделей требуются колоссальные вычислительные мощности. Именно поэтому большая часть технологического капитала компании уходит на закупку специализированных ИИ-процессоров и строительство дата-центров.

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Почему Physical AI надежнее обычного софта?

Сейчас над проектом Prometheus работает закрытая команда из 150 ведущих инженеров и ученых в Сан-Франциско, Лондоне и Цюрихе. Конкретные алгоритмы и архитектура моделей строго засекречены, однако первыми полигонами для тестирования искусственного инженера станут космические разработки Blue Origin и логистические системы Amazon.

Эксперты рынка отмечают, что индустрия массово разворачивается в сторону Physical AI (физического ИИ). Чистый софт и чат-боты легко скопировать, тогда как создание ИИ, который понимает материальный мир и умеет проектировать реальное железо, создает мощный технологический барьер. Это делает платформу Prometheus практически недосягаемой для мелких конкурентов на годы вперед.

Новая модель труда: дефицит специалистов вместо безработицы

Широкое внедрение искусственного инженера позволит радикально изменить скорость создания новых технологий. Например, цикл разработки сложного промышленного оборудования может сократиться с десяти лет до нескольких месяцев.

Несмотря на то, что алгоритмы заберут на себя значительную часть рутинной работы конструкторов, Безос не соглашается с популярными "апокалиптическими" прогнозами о массовой безработице. Миллиардер считает, что технологический скачок изменит структуру занятости и приведет к дефициту рабочей силы.

Какие последствия видит предприниматель:

Снижение стоимости разработки: когда создавать новые устройства, заводы или лекарства станет в десять раз дешевле, в мире появится огромное количество новых инженерных проектов, которые потребуют человеческого контроля.

Улучшение условий жизни: высокая автоматизация позволит людям работать значительно меньше. Семьи, где сейчас работают два человека, смогут перейти на модель одного кормильца, а продолжительность стандартной рабочей недели может сократиться.