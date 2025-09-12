Самый дорогой футболист УПЛ: Transfermarkt назвал лидера чемпионата Украины

Кто сегодня является самым дорогим футболистом украинской Премьер-лиги? После обновления Transfermarkt лидером стал игрок "Шахтера", чья стоимость достигла 16 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt .

Матвиенко возглавил рейтинг после трансферов лидеров

Немецкий портал Transfermarkt обнародовал обновленную стоимость игроков УПЛ после закрытия летнего трансферного окна.

Центральный защитник "Шахтера" Николай Матвиенко признан самым дорогим футболистом украинского чемпионата. Его цена составляет 16 млн евро, хотя недавно он стоил больше.

На первую позицию Матвиенко вышел после того, как Георгий Судаков перебрался в "Бенфику", Владислав Ванат - в "Жирону", а Кевин - в "Фулхэм". Потеря нескольких топовых игроков из чемпионата существенно изменила баланс в рейтинге.

Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ

В пятерку лидеров вошли сразу представители "Шахтера" и "Динамо".

Второе место занял нападающий "горняков" Кауан Элиас, чья стоимость выросла до 14 млн евро. Третью позицию сохранил полузащитник "Динамо" Владимир Бражко - 12 млн.

Далее в рейтинге расположился еще один динамовец Николай Шапаренко (11 млн).

А пятую строчку делят два футболиста "Шахтера" - Артем Бондаренко и Марлон Гомес, стоимость которых оценена в 10 млн евро.

Полный топ-10 самых дорогих игроков УПЛ выглядит так:

Николай Матвиенко ("Шахтер") - 16 млн евро Кауан Элиас ("Шахтер") - 14 млн евро Владимир Бражко ("Динамо") - 12 млн евро Николай Шапаренко ("Динамо") - 11 млн евро Артем Бондаренко ("Шахтер") - 10 млн Марлон Гомес ("Шахтер") - 10 млн Алиссон Сантана ("Шахтер") - 9 млн Лука Мейреллис ("Шахтер") - 8 млн Валерий Бондарь ("Шахтер") - 7 млн Педриньо ("Шахтер") - 7 млн

Кто прибавил, а кто потерял в цене

Наибольший прирост в стоимости получил бразильский новичок "Шахтера" Лука Мейреллис - его оценка выросла сразу на 6,5 млн евро.

Также существенно подорожали Педриньо и Исаке Северино Силва, которые добавили по 2-6 млн.

В то же время отдельные футболисты потеряли в стоимости. В частности, цена Николая Матвиенко снизилась на два млн, а Алиссона - на один млн. Минус в стоимости получил и Ефим Конопля.

Напомним, недавно УПЛ определила лучших по итогам августа. Игроком месяца стал полузащитник "Кудривки" Андрей Сторчоус, а лучшим тренером признали его наставника Василия Баранова.