"Шахтер" продал Кевина в АПЛ за рекордные деньги: что известно о трансфере

Лондон, Вторник 02 сентября 2025 08:38
UA EN RU
"Шахтер" продал Кевина в АПЛ за рекордные деньги: что известно о трансфере Фото: Кевин продолжит карьеру в АПЛ (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Бразильский вингер донецкого "Шахтера" Кевин официально стал игроком английского "Фулхэма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба АПЛ.

Детали контракта

22-летний футболист подписал соглашение на пять лет. Условия сделки не разглашаются, но, по данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер обошелся "котеджерам" в 40 млн евро, еще 5 млн предусмотрены бонусами.

Эта сумма делает Кевина самым дорогим приобретением "Фулхэма" в истории. До этого рекорд принадлежал трансферу Эмиля Смита-Роу из "Арсенала" - 31,8 млн евро.

Успехи с "Шахтером"

Кевин перешел в "Шахтер" в январе 2024 года из "Палмейраса" за 12 млн евро. За полтора сезона в составе донетчан он провел 57 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.

Вместе с "горняками" бразилец стал чемпионом Украины (2024) и дважды выигрывал Кубок Украины (2024, 2025). По итогам сезона-2024/25 его признали лучшим игроком клуба.

&quot;Шахтер&quot; продал Кевина в АПЛ за рекордные деньги: что известно о трансфере

Что означает трансфер для "горняков"

Кевин вошел в топ-5 самых дорогих продаж "горняков" за историю.

Топ-5 самых дорогих продаж "Шахтера":

  1. Михаил Мудрик ("Челси", 2023 год) - 70 млн евро
  2. Фред ("Манчестер Юнайтед", 2018) - 59 млн евро
  3. Алекс Тейшейра ("Цзянсу Сунин", 2016) - 50 млн евро
  4. Фернандиньо ("Манчестер Сити", 2013) - 40 млн евро
  5. Кевин ("Фулхэм", 2025) - 40 млн евро

Старт "Фулхэма" в АПЛ

Новый клуб Кевина начал сезон неудачно: после трех туров "Фулхэм" занимает 18-е место в таблице. Лондонцы дважды сыграли вничью - против "Брайтона" и "Манчестер Юнайтед" (по 1:1), а также уступили в дерби "Челси" (0:2).

В следующем туре, который пройдет после международной паузы, команда сыграет 13 сентября - дома против "Лидса". Ожидается, что именно в этой игре Кевин дебютирует в составе лондонцев.

Ранее мы сообщили, что Александр Зинченко покинул "Арсенал" и перешел в другой клуб АПЛ.

Также читайте, как украинские звезды готовятся к старту в отборе ЧМ-2026.

Футбол УПЛ Чемпионат Англии Шахтер
