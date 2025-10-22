Лувр впервые открылся после ограбления, которое нанесло ущерб на 88 млн евро

Музей Лувр, который в воскресенье временно закрылся после одного из самых резонансных ограблений в своей истории, 22 октября открыл свои двери для посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Parisien .

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что расследование ограбления музея все еще продолжается. Дело ведет Бригада борьбы с бандитизмом (BRB) во взаимодействии с Офисом борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей (OBC), привлечено более ста следователей.

Однако на данный момент ни один подозреваемый не задержан.

После ограбления музей планировал открыться в понедельник, но из-за недоразумений между посетителями эвакуировали, и Лувр оставался закрытым.

С учетом обычного для Лувра выходного во вторник, музей был недоступен для публики почти три дня.

Подобные ограничения наблюдались во время пандемии COVID-19 или вынужденных закрытий из-за забастовок и террористических атак.