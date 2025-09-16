В ближайшие недели в "Дії" откроют новые категории Реестра убытков, - Свириденко

В ближайшие недели в "Дії" планируют открыть еще несколько новых категорий заявлений в Реестр убытков, а до конца года - категории для бизнеса и государственного сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Свириденко со своей командой провела онлайн-встречу с руководством Реестра убытков. Говорили о том, как сделать механизм компенсаций реальным инструментом выплат для украинцев, которые потеряли жилье, бизнес или имущество из-за российской агрессии.
"В ближайшие недели планируем открыть еще несколько новых категорий заявлений в "Дії", а до конца года - категории для бизнеса и государственного сектора. Вместе с тем во время встречи сошлись на том, что для эффективной работы системы нужен отдельный международный компенсационный фонд", - рассказала премьер.
По ее словам, наполнение фонда может происходить как за счет замороженных активов РФ, так и от части доходов от экспорта российской нефти и газа.
Свириденко также ожидает, что в декабре в Гааге во время Дипломатической конференции состоится подписание Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.
"Это откроет путь к запуску реального механизма выплат пострадавшим. Вместе с партнерами активно работаем над тем, чтобы к практической реализации механизма приобщались новые государства-участники. Россия должна заплатить за разрушения и вред, который она нанесла нашим людям и нашей стране", - отметила премьер.
Напомним, Международный реестр убытков для Украины был создан 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике как первый шаг к созданию международного механизма компенсации. К этой инициативе присоединились 40 стран, был открыт офис реестра в Киеве.
Подача заявок о нанесенном российскими войсками материальном ущербе в Украине была открыта в апреле 2024 года. Тогда начался прием заявлений только от тех, чье жилье было уничтожено в результате войны.
Недавно сообщалось, что Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширят в "Дії" шестью новыми категориями.
Ранее в Кабмине заявляли, что до конца 2025 года могут открыть все 45 категорий Реестра убытков.
Также РБК-Украина объясняло, как украинцы могут подать заявление в реестр убытков через "Дію".