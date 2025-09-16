В ближайшие недели в "Дії" откроют новые категории Реестра убытков, - Свириденко

Свириденко со своей командой провела онлайн-встречу с руководством Реестра убытков. Говорили о том, как сделать механизм компенсаций реальным инструментом выплат для украинцев, которые потеряли жилье, бизнес или имущество из-за российской агрессии.

"В ближайшие недели планируем открыть еще несколько новых категорий заявлений в "Дії", а до конца года - категории для бизнеса и государственного сектора. Вместе с тем во время встречи сошлись на том, что для эффективной работы системы нужен отдельный международный компенсационный фонд", - рассказала премьер.

По ее словам, наполнение фонда может происходить как за счет замороженных активов РФ, так и от части доходов от экспорта российской нефти и газа.

Свириденко также ожидает, что в декабре в Гааге во время Дипломатической конференции состоится подписание Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.

"Это откроет путь к запуску реального механизма выплат пострадавшим. Вместе с партнерами активно работаем над тем, чтобы к практической реализации механизма приобщались новые государства-участники. Россия должна заплатить за разрушения и вред, который она нанесла нашим людям и нашей стране", - отметила премьер.