Зеленский: готовим определенные шаги, чтобы дополнительно мобилизовать партнеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.

"И мы готовим еще вещи, которые усилят нас. В частности это касается дронов", - добавил президент.

Он отдельно отметил договоренности с Нидерландами, которые являются одним из лидеров поддержки Украины в Европе.

Провел сегодня совещание с нашей дипломатической командой: Офис и Министерство иностранных дел. Готовим определенные шаги, чтобы дополнительно мобилизовать партнеров", - рассказал Зеленский.

Производство дронов в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. Речь идет о том, что ВСУ получат дроны для уничтожения ракет и не только.

Кроме того, мы рассказывали, сколько беспилотников способна производить украинская "оборонка" и при каком условии.

Добавим, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" неуклонно будет расти.

Он отметил, что производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и различные способности. В целом вопрос производства составляет 6 млрд долларов.

Позже Зеленский заявил, что поставил задачу для производителей дронов - Украина должна иметь возможность применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.