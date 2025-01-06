Самый большой в РФ торговый порт Усть-Луга атаковали дроны СБУ, - источники

Служба безопасности Украины 4 января атаковала самый большой российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Для этого были задействованы дальнобойные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
По данным собеседников издания, 4 января беспилотники СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно атаковали торговый порт Усть-Луга.
На видео, которое предоставили источники, можно заметить, как один из дронов попал в емкости с газовым конденсатом. В результате этого одна емкость получила сильные повреждения, а три соседних были повреждены обломками от взрыва.
По мнению экспертов, ремонт займет не меньше месяца при условии наличия необходимых материалов. Такая атака привела к перебоям в работе терминала.
"Терминал Усть-Луга является большим логистическим хабом в Балтийском море. Через него Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая необходима для ведения войны. Сезон "бавовны"-2025 объявляем открытым!" - отметил источник РБК-Украина в СБУ.
Напомним, россияне пожаловались на атаку на порт Усть-Луга еще 4 января.
Местные власти утверждали, что все дроны якобы были сбиты и повреждений в результате атаки "нет".
Позже такую атаку подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко. По его словам, такой порт - это логистический хаб для обхода санкций Запада.
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