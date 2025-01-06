Самый большой в РФ торговый порт Усть-Луга атаковали дроны СБУ, - источники

По данным собеседников издания, 4 января беспилотники СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно атаковали торговый порт Усть-Луга.

На видео, которое предоставили источники, можно заметить, как один из дронов попал в емкости с газовым конденсатом. В результате этого одна емкость получила сильные повреждения, а три соседних были повреждены обломками от взрыва.

По мнению экспертов, ремонт займет не меньше месяца при условии наличия необходимых материалов. Такая атака привела к перебоям в работе терминала.

"Терминал Усть-Луга является большим логистическим хабом в Балтийском море. Через него Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая необходима для ведения войны. Сезон "бавовны"-2025 объявляем открытым!" - отметил источник РБК-Украина в СБУ.