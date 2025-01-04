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Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ: что известно

Россия, Суббота 04 января 2025 12:18
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Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ: что известно Фото: дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ. Он считается вторым по величине после Новороссийска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга пытались атаковать сегодня (4 января, - ред) беспилотники в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

По данным ASTRA, большинство атаковавших сегодня Ленинградскую область были сбиты над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.

Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта. А местные власти уже отчиталис о 4 сбитых БПЛА и заявили, что пострадавших и повреждений нет.

Что известно об этом порте

Морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала.

К началу 2020-х стал вторым по величине в России - после Новороссийска.

Не первая атака на порт Усть-Луге

В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв.

Позже выяснилось, что взрывы на морском терминале в поселке Усть-Луга в Ленинградской области РФ была спецоперацией СБУ. В порту оккупанты перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ на фронт.

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