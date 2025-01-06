Найбільший у РФ торговий порт Усть-Луга атакували дрони СБУ, - джерела

За даними співрозмовників видання, 4 січня безпілотники СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно атакували торговий порт Усть-Луга.

На відео, яке надали джерела, можна помітити, як один з дронів влучив у ємності з газовим конденсатом. Унаслідок цього одна ємність зазнала сильних пошкоджень, а три сусідні були пошкоджені уламками від вибуху.

На думку експертів, ремонт займе не менше місяця за умови наявності необхідних матеріалів. Така атака призвела до перебоїв у роботі терміналу.

"Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту і газ за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка необхідна для ведення війни. Сезон "бавовни"-2025 оголошуємо відкритим!" - зазначило джерело РБК-Україна в СБУ.