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Найбільший у РФ торговий порт Усть-Луга атакували дрони СБУ, - джерела

Ілюстративне фото: СБУ атакувала російський порт Усть-Луга (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Служба безпеки України 4 січня атакувала найбільший російський торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області. Для цього були задіяні далекобійні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

За даними співрозмовників видання, 4 січня безпілотники СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно атакували торговий порт Усть-Луга.

 

На відео, яке надали джерела, можна помітити, як один з дронів влучив у ємності з газовим конденсатом. Унаслідок цього одна ємність зазнала сильних пошкоджень, а три сусідні були пошкоджені уламками від вибуху.

На думку експертів, ремонт займе не менше місяця за умови наявності необхідних матеріалів. Така атака призвела до перебоїв у роботі терміналу.

"Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом у Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту і газ за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка необхідна для ведення війни. Сезон "бавовни"-2025 оголошуємо відкритим!" - зазначило джерело РБК-Україна в СБУ.

Атака на порт Усть-Луга

Нагадаємо, росіяни поскаржилися на атаку на порт Усть-Луга ще 4 січня.

Місцева влада стверджувала, що всі дрони нібито були збиті й пошкоджень унаслідок атаки "немає".

Пізніше таку атаку підтвердив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко. За його словами, такий порт - це логістичний хаб для обходу санкцій Заходу.

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