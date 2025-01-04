Атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области: в ЦПД объяснили его важность
Дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области 4 января. Этот порт является очень важным для России в контексте войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
"В ночь на 4 января неизвестные беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области", - констатировал он.
Чем порт Усть-Луга важен
Усть-Лужский порт играет ключевую роль для России в условиях войны против Украины и общей геополитической напряженности.
"Во-первых - это логистический хаб для обхода санкций. Усть-Луга стала одной из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов после введения западных санкций. Доходы от экспорта для финансирования войны", - говорит Коваленко.
Во-вторых, по его словам, этот объект помогает осуществлять милитаризацию Балтийского региона, а также является местом, куда прибывает и откуда уходит теневой флот.
"Порт расположен в стратегически важной точке Балтийского моря, что позволяет РФ обеспечивать военно-морское присутствие в регионе, включая грузы для военных нужд", - отметил военный.
Также порт Усть-Луга - это своеобразная альтернатива европейским маршрутам.
"Из-за санкций РФ потеряла доступ ко многим европейским портам, и Усть-Луга стала основным выходом к международным рынкам. Здесь осуществляется перевалка товаров для азиатских стран, включая Китай и Индию. Также благодаря Усть-Луге Россия сохраняет возможность давить на страны Балтии, Польшу и другие государства региона, контролируя стратегические морские перевозки", - добавляет Коваленко.
Усть-Лужский порт, как резюмируют в ЦПД, фактически стал инструментом экономического и военного выживания РФ в условиях изоляции.
Атака дронов на порт в Усть-Луге
4 января дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Он считается вторым по величине после Новороссийска.
Напомним, 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в Усть-Луге произошел взрыв. Они стали следствием спецоперации СБУ.
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