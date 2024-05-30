Крупнейший пакет помощи Украине от Швеции и новый тариф на свет: новости за 29 мая

Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине. Тем временем украинское правительство хочет повысить тариф на свет.

Более детально о том, что произошло в среду, 29 мая, - в материале РБК-Украина .

Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины

Правительство Швеции объявило о новом пакет военной помощи для Украины. Он является самым большим на сегодняшний день, его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон (1,3 млрд долларов).

В частности, Украина впервые получит самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890.

С 1 июня в Украине введут новый тариф на свет: какое решение ожидается завтра

С 1 июня формула оплаты населением услуги за электроэнергию будет изменена и тариф при потреблении более 100 кВт вырастет на 80%, сообщили источники РБК-Украина.

Они отметили, что решение Кабмина по этому вопросу планируется принять 30 мая.

Зеленский на следующей неделе посетит Францию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июня, отправится с рабочим визитом во Францию.

Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Белый дом подтвердил участие США в саммите мира, будет ли Байден - не сказали

США примут участие в саммите мира Украины, который пройдет в Швейцарии в июне, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом она добавила, что у нее нет информации об участии президента США Джо Байдена в мероприятии.

Еще одна страна ЕС разрешила Украине бить своим оружием по территории РФ

Украина может нанести удар по России с помощью оружия, переданного Финляндией, отметила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Очередной рекорд: НБУ повысил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это седьмой рекорд подряд.

В Харькове завершили поисковые работы после удара россиян по "Эпицентру"

В Харькове на месте удара российских оккупантов по "Эпицентру", который произошел 25 мая, завершили поисковые работы.

В результате ударов по гипермаркету погибли 12 мужчин и 7 женщин.