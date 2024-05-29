Зеленский на следующей неделе посетит Францию
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июня, отправится с рабочим визитом во Францию.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.
Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Международная церемония пройдет в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.
"У меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию на День Д на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что еще мы собираемся сделать для поддержки Украины", - заявил Макрон.
Ожидается, что на международной церемонии в Нормандии 6 июня будут присутствовать главы многих государств.
Россия получила приглашение принять участие в памятных мероприятиях, чтобы почтить важность самоотверженности и жертв советских народов во время Второй мировой войны. Однако российский диктатор Владимир Путин не был приглашен на мероприятие в связи с наступлением российских войск в Украине.
Военная помощь Франции
Франция стала одной из семи стран НАТО, которые присоединились к немецкой инициативе по поставкам Украине техники и ракет для систем противовоздушной обороны.
Это важный шаг, демонстрирующий растущую решимость Запада помочь Украине защититься от российской агрессии.
Помимо поставок ПВО, во французском парламенте также звучат призывы к снятию запрета на использование украинскими войсками оружия французского производства для нанесения ударов по территории России.
Стоит отметить, что Франция уже является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.
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