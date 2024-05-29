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Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины

Среда 29 мая 2024 10:34
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Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции объявило о новом пакет военной помощи для Украины. Он является самым большим на сегодняшний день, его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон (1,3 млрд долларов)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sydsvenskan.

Сегодняшний пакет военной помощи станет шестнадцатым по счету от Швеции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Деньги, которые будут включены в дополнительный бюджет, помимо прочего, позволят укрепить противовоздушную оборону Украины.

Так, Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине "совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море", а также укрепит ее способность поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолеты также поставляются с учебным и техническим оборудованием.

Помимо этого Швеция передаст весь свой парк бронетранспортеров 302 для поддержки формирования новых бригад украинской армии. В пакет также входит истребитель Rb 99, а также артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

С учетом представленных сегодня средств Швеция уже оказала Украине поддержку в размере 43,5 миллиарда шведских крон.

Помощь Украине от Швеции

С момента начала полномасштабной агрессии России против Украины Швеция неизменно занимает твердую и последовательную позицию, оказывая Киеву всестороннюю помощь.

Ранее Стокгольм заявил о трехлетней военной поддержке Украины размере 75 млрд шведских крон.

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Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
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