ua en ru
Ср, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Белый дом подтвердил участие США в саммите мира, будет ли Байден - не сказали

Вашингтон, Среда 29 мая 2024 11:28
UA EN RU
Белый дом подтвердил участие США в саммите мира, будет ли Байден - не сказали Фото: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (flickr.com whitehouse)
Автор: Наталья Юрченко

США примут участие в саммите мира Украины, который пройдет в Швейцарии в июне. Однако неизвестно, будет ли присутствовать президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Как вы знаете, мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммит", - сказала она.

При этом спикер, отвечая на вопросы СМИ, заявила, что не располагает конкретной информацией об участии Байдена в саммите мира.

"Для нас важно продолжать убеждаться, что у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и крепкого мира", - добавила Карин Жан-Пьер.

Она отметила важность оказания быстрой поддержки Украины во избежание атак, как это было в Харькове 25 мая. Тогда россияне атаковали "Эпицентр", где находились десятки человек.

Саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит мира Украины. Свое участие в саммите подтвердили представители 50 стран.

Президент Владимир Зеленский пригласил американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпиня присоединиться к саммиту. Пока ни один из названых лидеров не подтвердил свое участие.

Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет аплодировать, если Байден не посетит саммит мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Белый дом Саммит мира
NEWS
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
DAILY
Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы