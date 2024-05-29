В Харькове завершили поисковые работы после удара россиян по "Эпицентру"

В Харькове на месте удара российских оккупантов по "Эпицентру", который произошел 25 мая, завершили поисковые работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram .

Он рассказал, что полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету. Это удалось благодаря ДНК-лаборатории.

По словам Клименко, всего криминалисты провели более 100 исследований. Для предоставления биологических образцов к полиции обратились 16 родственников жертв. Также к поиску были привлечены кинологи.

"В результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв - 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения", - подчеркнул Клименко.