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Крупнейшие в истории пожары охватили курорты Хорватии, эвакуированы тысячи человек (фото, видео)

23:17 14.08.2026 Пт
2 мин
Такой масштабной чрезвычайной ситуации страна еще не знала
aimg Елена Бджола
Крупнейшие в истории пожары охватили курорты Хорватии, эвакуированы тысячи человек (фото, видео) Фото: Лесные пожары в Хорватии (facebook.com/DNEVNIK.hr)
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В настоящее время известно о более 40 пострадавших от лесных пожаров в Хорватии. 10 человек находятся в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Пожары в Хорватии

Топовые курорты Хорватии оказались в огне из-за лесных пожаров. В курортный сезон сгорели целые населенные пункты на побережье.

По словам чиновников, по меньшей мере 10 человек попали в реанимацию.

Спасатели в течение ночи боролись с "одним из самых плохих" пожаров в истории страны.

Около 2000 человек были эвакуированы из соседних сел, поскольку огонь охватил окрестные холмы утром 14 августа. Были повреждены дома и уничтожены автомобили.

Во время визита в регион премьер-министр Андрей Пленкович отметил, что пожар распространялся молниеносно.

Представители больницы сообщили, что в настоящее время в медучреждение Сплита было госпитализировано более 40 человек: в частности, немецкого и польского туристов.

Сотни туристов были среди тех, кого эвакуировали в приют в Омише, созданный Красным Крестом, пишет издание. Несколько других приютов было открыто в соседних прибрежных городах Сплит и Макарске.

Пожары не утихают на Балканах

Но когда ситуация в Омише улучшилась, пожарный самолет направили в другой пожар на полуострове Пелешац, где под угрозой оказались дома.

Пожары полыхали также в других частях Балкан, поскольку жара приносит резкое повышение температуры и ухудшает условия засухи.

Аварийные бригады в Черногории уже несколько дней борются с пожарами вдоль побережья, а в четверг у столицы Албании поступили сообщения о пожарах.

Ранее РБК-Украина писало, что предотвращение грядущих лесных пожаров в Европе может зависеть от наличия достаточного количества коз. Исследователи считают, что поедание скотом кустов сдерживает распространение огня в некоторых регионах Испании.

Также стало известно, что неконтролируемые лесные пожары в Испании и Франции заставили убежать более 250 тысяч человек - власти обеих стран пытаются сдержать огонь.

Кроме того, украинские спасатели отправились во Францию для помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров. В страну направили сводный отряд из 70 специалистов и 15 единиц спецтехники.

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