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Найбільші в історії пожежі охопили курорти Хорватії, евакуйовано тисячі людей (фото, відео)

23:17 14.08.2026 Пт
2 хв
Такої масштабної надзвичайної ситуації країна ще не знала
aimg Олена Бджола
Найбільші в історії пожежі охопили курорти Хорватії, евакуйовано тисячі людей (фото, відео) Фото: Лісові пожежі у Хорватії (facebook.com/DNEVNIK.hr)
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Наразі відомо про понад 40 постраждалих від лісових пожеж у Хорватії. 10 людей знаходяться в реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Пекельні пожежі у Хорватії

Топові курорти Хорватії опинилися у вогні через лісові пожежі. Під час курортного сезону згоріли цілі населені пункти на узбережжі.

За словами чиновників, щонайменше 10 людей потрапили до реанімації.

Рятувальники протягом ночі боролися з "однією з найгірших" пожеж в історії країни.

Близько 2000 людей було евакуйовано з сусідніх сіл, оскільки вогонь охопив навколишні пагорби вранці 14 серпня. Були пошкоджені будинки та знищені автомобілі.

Під час візиту до регіону прем'єр-міністр Андрей Пленкович наголосив на тому, що пожежа поширювалася блискавично.

Представники лікарні повідомили, що наразі до медзакладу Спліта було госпіталізовано понад 40 осіб: зокрема німецького та польського туристів.

Сотні туристів були серед тих, кого евакуювали до притулку в Оміші, створеного Червоним Хрестом, пише видання. Кілька інших притулків було відкрито в сусідніх прибережних містах Спліт і Макарська.

Пожежі не вщухають на Балканах

Але коли ситуація в Оміші полегшилася, пожежний літак направили до іншої пожежі на півострові Пелешац, де під загрозою опинилися будинки.

Пожежі палали також в інших частинах Балкан, оскільки спека приносить різке підвищення температури та погіршує умови посухи.

Аварійні бригади в Чорногорії вже кілька днів борються з пожежами вздовж узбережжя, а в четвер поблизу столиці Албанії надійшли повідомлення про пожежі.

Раніше РБК-Україна писало, що запобігання майбутнім лісовим пожежам в Європі може залежати від наявності достатньої кількості кіз. Дослідники вважають, що поїдання худобою кущів стримує поширення вогню у деяких регіонах Іспанії.

Також стало відомо, що неконтрольовані лісові пожежі в Іспанії та Франції змусили втекти понад 250 тисяч людей - влада обох країн намагається стримати вогонь.

Крім того, українські рятувальники вирушили до Франції для допомоги в ліквідації масштабних лісових пожеж. До країни направили зведений загін із 70 фахівців та 15 одиниць спецтехніки.

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