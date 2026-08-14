Найбільші в історії пожежі охопили курорти Хорватії, евакуйовано тисячі людей (фото, відео)
Наразі відомо про понад 40 постраждалих від лісових пожеж у Хорватії. 10 людей знаходяться в реанімації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Пекельні пожежі у Хорватії
Топові курорти Хорватії опинилися у вогні через лісові пожежі. Під час курортного сезону згоріли цілі населені пункти на узбережжі.
За словами чиновників, щонайменше 10 людей потрапили до реанімації.
Рятувальники протягом ночі боролися з "однією з найгірших" пожеж в історії країни.
Близько 2000 людей було евакуйовано з сусідніх сіл, оскільки вогонь охопив навколишні пагорби вранці 14 серпня. Були пошкоджені будинки та знищені автомобілі.
Під час візиту до регіону прем'єр-міністр Андрей Пленкович наголосив на тому, що пожежа поширювалася блискавично.
Представники лікарні повідомили, що наразі до медзакладу Спліта було госпіталізовано понад 40 осіб: зокрема німецького та польського туристів.
Сотні туристів були серед тих, кого евакуювали до притулку в Оміші, створеного Червоним Хрестом, пише видання. Кілька інших притулків було відкрито в сусідніх прибережних містах Спліт і Макарська.
Пожежі не вщухають на Балканах
Але коли ситуація в Оміші полегшилася, пожежний літак направили до іншої пожежі на півострові Пелешац, де під загрозою опинилися будинки.
Пожежі палали також в інших частинах Балкан, оскільки спека приносить різке підвищення температури та погіршує умови посухи.
Аварійні бригади в Чорногорії вже кілька днів борються з пожежами вздовж узбережжя, а в четвер поблизу столиці Албанії надійшли повідомлення про пожежі.
Раніше РБК-Україна писало, що запобігання майбутнім лісовим пожежам в Європі може залежати від наявності достатньої кількості кіз. Дослідники вважають, що поїдання худобою кущів стримує поширення вогню у деяких регіонах Іспанії.
Також стало відомо, що неконтрольовані лісові пожежі в Іспанії та Франції змусили втекти понад 250 тисяч людей - влада обох країн намагається стримати вогонь.
Крім того, українські рятувальники вирушили до Франції для допомоги в ліквідації масштабних лісових пожеж. До країни направили зведений загін із 70 фахівців та 15 одиниць спецтехніки.