Вернут ли в Украине обучение офлайн с сентября: ответ Минобразования

Обучение студентов вузов и учеников в школах там, где не позволяет ситуация с безопасностью, будет продолжаться онлайн и в дальнейшем, пока остается угроза, и в офлайн с сентября всех не вернут.

Вернут ли школы и университеты в офлайн с сентября

На вопрос, рассматривается ли возможность возвращения с сентября к офлайн-обучению в регионах, где это безопасно, заместитель министра ответил, что это зависит прежде всего от ситуации с безопасностью.

"Всех в офлайн с сентября не вернут. Пока идут обстрелы, очевидно, мы не можем вернуть в офлайн всех. У нас нет возможности проводить весь образовательный процесс в подземелье", – пояснил Михаил Вининский.

По словам заместителя министра, это пытаются делать, максимально обеспечив реализацию политики "Школа офлайн". Строя подземные школы-укрытия.

"Но мы не можем обеспечить университетское образование такого типа. Одно дело – это школа, где несколько классов. А здесь – тысячи студентов. Поэтому с 1 сентября фактически все, что не в зоне боевых действий, идет либо в смешанном формате, либо в офлайн формате. Это Киев, западная часть Украины, в смешанном формате – Одесса и Днепр. Остальные, к сожалению, остаются онлайн", – подчеркнул он.

Какие формы обучения ввели на время войны

Напомним, по состоянию на 2025 год украинские школьники учатся очно, дистанционно или в смешанной форме – в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе. Государство стремится максимально возвращать детей к офлайн-образованию: действует программа "Школа офлайн", активно обустраиваются укрытия.

Дистанционное обучение сохраняется для детей на оккупированных, прифронтовых территориях и за рубежом. Для последних введена сокращенная программа в виде украиноведческого компонента.

Смешанный формат сочетает очное и дистанционное обучение и используется в громадах с нестабильной ситуацией из-за войны.