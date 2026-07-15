Наибольшее вымирание в истории Земли объяснили: что уничтожило почти всю жизнь

Международная группа ученых разгадала тайну Великого вымирания, подтвердив, что экстремальное глобальное потепление уничтожило 96% морских жителей из-за критической нехватки кислорода в воде.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.
Ученые обнаружили, что триггером катастрофы стала масштабная вулканическая активность (вероятно, извержение Сибирских трапов), которая наполнила атмосферу парниковыми газами и повлекла за собой резкое повышение температуры.
Однако детали гибели морской фауны оставались предметом споров. Авторы исследования сравнили метаболизм современных морских существ с остатками организмов, доминировавшими до и после катастрофы.
Главные выводы научного эксперимента:
Команда ученых доказала, что именно сочетание термического стресса и гипоксии (удушья) стало главным оружием массового уничтожения всего живого в океанах.
Сегодня человечество сталкивается с новым климатическим кризисом, провоцирующим антропогенное влияние. Исследователи предупреждают, что современный сценарий во многом повторяет события Пермского периода.
По наихудшим прогнозам наша планета движется именно к тем показателям потепления, которые уничтожили биосферу.
Во время Великого вымирания температура планеты выросла на 8-12 градусов Цельсия, однако этот процесс длился тысячи лет. Сегодня же прогнозируется рост температуры на 1,5-4 градуса Цельсия всего за 1 или 2 столетия.
Главная разница состоит в том, что человечество, в отличие от древних вулканов, имеет полный контроль над выбросами углерода и способно еще остановить катастрофу, пока процессы не стали необратимыми.