Наибольшее вымирание в истории Земли объяснили: что уничтожило почти всю жизнь

Горячий океан без кислорода: почему вымерли древние виды

Ученые обнаружили, что триггером катастрофы стала масштабная вулканическая активность (вероятно, извержение Сибирских трапов), которая наполнила атмосферу парниковыми газами и повлекла за собой резкое повышение температуры.

Однако детали гибели морской фауны оставались предметом споров. Авторы исследования сравнили метаболизм современных морских существ с остатками организмов, доминировавшими до и после катастрофы.

Главные выводы научного эксперимента:

Рост глобальной температуры привел к нагреву океанов, а теплая вода физически способна содержать значительно меньше растворенного кислорода, чем холодная;

Виды животных, полностью исчезнувших во время Великого вымирания, имели метаболизм, совершенно не приспособленный к условиям удушья и жары;

Выжить смогли лишь единичные группы организмов, исторически обладавших высокой устойчивостью к дефициту кислорода и температурным колебаниям;

Уровень смертности разных таксонов напрямую зависел от их индивидуальной уязвимости к дефициту кислорода.

Команда ученых доказала, что именно сочетание термического стресса и гипоксии (удушья) стало главным оружием массового уничтожения всего живого в океанах.

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Предупреждение из прошлого: Земля на пороге новой катастрофы?

Сегодня человечество сталкивается с новым климатическим кризисом, провоцирующим антропогенное влияние. Исследователи предупреждают, что современный сценарий во многом повторяет события Пермского периода.

По наихудшим прогнозам наша планета движется именно к тем показателям потепления, которые уничтожили биосферу.

Во время Великого вымирания температура планеты выросла на 8-12 градусов Цельсия, однако этот процесс длился тысячи лет. Сегодня же прогнозируется рост температуры на 1,5-4 градуса Цельсия всего за 1 или 2 столетия.

Главная разница состоит в том, что человечество, в отличие от древних вулканов, имеет полный контроль над выбросами углерода и способно еще остановить катастрофу, пока процессы не стали необратимыми.