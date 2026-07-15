Найбільше вимирання в історії Землі пояснили: що знищило майже все життя

Гарячий океан без кисню: чому вимерли стародавні види

Науковці виявили, що тригером катастрофи стала масштабна вулканічна активність (ймовірно, виверження Сибірських трапів), яка наповнила атмосферу парниковими газами та спричинила різке підвищення температури.

Деталі загибелі морської фауни залишалися предметом наукових суперечок. Автори дослідження порівняли метаболізм сучасних морських істот із рештками організмів, які домінували до та після катастрофи.

Головні висновки наукового експерименту:

Зростання глобальної температури призвело до нагрівання океанів, а тепла вода фізично здатна утримувати значно менше розчиненого кисню, ніж холодна;

Види тварин, які повністю зникли під час Великого вимирання, мали метаболізм, абсолютно не пристосований до умов задухи та спеки;

Вижити змогли лише поодинокі групи організмів, які історично володіли високою стійкістю до дефіциту кисню та температурних коливань;

Рівень смертності різних таксонів напряму залежав від їхньої індивідуальної вразливості до дефіциту кисню.

Команда вчених довела, що саме поєднання термічного стресу та гіпоксії (задухи) стало головною зброєю масового знищення всього живого в океанах.

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Попередження з минулого: Земля на порозі нової катастрофи?

Сьогодні людство стикається з новою кліматичною кризою, яку провокує антропогенний вплив. Дослідники попереджають, що сучасний сценарій багато в чому повторює події Пермського періоду.

За найгірших прогнозів наша планета рухається саме до тих показників потепління, які колись знищили біосферу.

Під час Великого вимирання температура на планеті зросла на 8-12 градусів Цельсія, проте цей процес тривав тисячі років. Сьогодні ж прогнозується зростання температури на 1,5-4 градуси Цельсія лише за 1 або 2 століття.

Головна різниця полягає у тому, що людство, на відміну від стародавніх вулканів, має повний контроль над викидами вуглецю і ще здатне зупинити катастрофу, поки процеси не стали незворотними.