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Наибольшее вымирание в истории Земли объяснили: что уничтожило почти всю жизнь

08:11 15.07.2026 Ср
2 мин
252 миллиона лет назад планета пережила самую страшную катастрофу в истории
aimg Ольга Завада
Наибольшее вымирание в истории Земли объяснили: что уничтожило почти всю жизнь Stanford University назвал причину Великого вымирания (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Международная группа ученых разгадала тайну Великого вымирания, подтвердив, что экстремальное глобальное потепление уничтожило 96% морских жителей из-за критической нехватки кислорода в воде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Горячий океан без кислорода: почему вымерли древние виды

Ученые обнаружили, что триггером катастрофы стала масштабная вулканическая активность (вероятно, извержение Сибирских трапов), которая наполнила атмосферу парниковыми газами и повлекла за собой резкое повышение температуры.

Однако детали гибели морской фауны оставались предметом споров. Авторы исследования сравнили метаболизм современных морских существ с остатками организмов, доминировавшими до и после катастрофы.

Главные выводы научного эксперимента:

  • Рост глобальной температуры привел к нагреву океанов, а теплая вода физически способна содержать значительно меньше растворенного кислорода, чем холодная;
  • Виды животных, полностью исчезнувших во время Великого вымирания, имели метаболизм, совершенно не приспособленный к условиям удушья и жары;
  • Выжить смогли лишь единичные группы организмов, исторически обладавших высокой устойчивостью к дефициту кислорода и температурным колебаниям;
  • Уровень смертности разных таксонов напрямую зависел от их индивидуальной уязвимости к дефициту кислорода.

Команда ученых доказала, что именно сочетание термического стресса и гипоксии (удушья) стало главным оружием массового уничтожения всего живого в океанах.

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Предупреждение из прошлого: Земля на пороге новой катастрофы?

Сегодня человечество сталкивается с новым климатическим кризисом, провоцирующим антропогенное влияние. Исследователи предупреждают, что современный сценарий во многом повторяет события Пермского периода.

По наихудшим прогнозам наша планета движется именно к тем показателям потепления, которые уничтожили биосферу.

Во время Великого вымирания температура планеты выросла на 8-12 градусов Цельсия, однако этот процесс длился тысячи лет. Сегодня же прогнозируется рост температуры на 1,5-4 градуса Цельсия всего за 1 или 2 столетия.

Главная разница состоит в том, что человечество, в отличие от древних вулканов, имеет полный контроль над выбросами углерода и способно еще остановить катастрофу, пока процессы не стали необратимыми.

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