Смарт-очки Apple выйдут без экрана: когда ждать релиз

Apple в очередной раз изменила сроки выхода своих первых умных очков Apple Glass. Параллельно инженеры Купертино разрабатывают новый шлем смешанной реальности, вдохновленный решениями Meta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свежий аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg .

Из нательных гаджетов Apple представила только гарнитуру Vision Pro и интегрировала Siri в наушники AirPods. Полноценные смарт-очки компании, по слухам, появятся позже.

Когда ждать Apple Glass?

По словам Гурмана, Apple установила новую целевую дату релиза умных очков - на конец 2027 года .

Это уже не первое изменение графика. Ранее выпуск планировался на конец 2026 года или на начало 2027 года, однако разработка требует больше времени.

Первое поколение Apple Glass будет похоже на общий продукт Meta и Ray-Ban.

Устройство будет иметь следующие характеристики:

встроенные динамики для воспроизведения аудио;

камеры для фото и видео;

разумные функции и искусственный интеллект;

отсутствие дисплея для отображения видео на первом этапе.

Версия с полноценным экраном появится только в следующих поколениях гаджета.

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Что будет с линейкой Apple Vision?

Команда разработчиков Apple Vision сейчас работает над полностью обновленной гарнитурой под кодовым названием N224.

Инженеры изучают четыре концепции устройства, в частности возможность уноса части внутренних компонентов в отдельный внешний модуль.

В то же время, Apple не желает повторять решение с Vision Pro, где аккумулятор вынесен отдельно от гарнитуры.

Купертино предпочитает легкую конструкцию "все в одном". Со всем тем сделать такие очки одновременно компактными, доступными по цене и с достаточной автономностью - сложная инженерная задача.

В настоящее время проект находится в неопределенном состоянии. Если устройство все же дойдет до стадии производства, его релиз состоится не раньше конца 2028 года или начала 2029 года.