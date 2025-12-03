ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус еще 1200 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага на утро 3 декабря

Украина, Среда 03 декабря 2025 08:00
UA EN RU
Минус еще 1200 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага на утро 3 декабря Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Ситуация на фронтах Украины остается напряженной, и данные о потерях противника за период с 24 февраля 2022 года по 3 декабря 2025 года демонстрируют масштабы боевых действий и эффективность оборонных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Общие потери личного состава и техники

По состоянию на 3 декабря 2025 года ориентировочные потери российских войск составили около 1 176 230 человек, что на 1 200 больше по сравнению с предыдущими данными за 2 декабря. Потери техники продолжают расти, включая 11 393 танка (+6 за прошедшие сутки), 23 682 боевые бронемашины (+3 за прошедшие сутки), 34 780 артиллерийских систем (+12 за прошедшие сутки) и 1 555 реактивных систем залпового огня (+3 за прошедшие сутки).

Воздушные и ракетные потери

Зафиксированы потери авиации: 430 самолетов и 347 вертолетов. Кроме того, уничтожено 86 231 БПЛА оперативно-тактического уровня (+90 за прошедшие сутки) и 4 024 крылатые ракеты. Системы ПВО потеряли 1 253 единицы.

Морские и вспомогательные потери

В море уничтожены 28 кораблей и катеров, а также один подводный лодочный комплекс. Автомобильная техника и автоцистерны потеряли 68 688 единиц (+47 за прошедшие сутки), спецтехника — 4 012 (+1 за прошедшие сутки).

Данные на 3 декабря подтверждают систематические потери противника на всех видах вооружений, от личного состава до высокотехнологичной техники, что отражает интенсивность и эффективность оборонных операций Украины.

Минус еще 1200 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага на утро 3 декабря

Напоминаем, что Европейская комиссия работает над созданием юридического механизма, который позволил бы использовать замороженные российские активы для помощи Украине, при этом сталкиваясь с опасениями Бельгии относительно потенциальных финансовых и правовых рисков такой инициативы.

Отметим, что российские вооруженные силы продолжают целенаправленные удары по Украине, фокусируясь на стратегических объектах энергетической и оборонной инфраструктуры, при этом начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту о выполнении утвержденного "плана Генштаба".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
Новости
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит