Минус еще 1200 оккупантов: Генштаб обновил статистику по потерям врага на утро 3 декабря

Ситуация на фронтах Украины остается напряженной, и данные о потерях противника за период с 24 февраля 2022 года по 3 декабря 2025 года демонстрируют масштабы боевых действий и эффективность оборонных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Общие потери личного состава и техники

По состоянию на 3 декабря 2025 года ориентировочные потери российских войск составили около 1 176 230 человек, что на 1 200 больше по сравнению с предыдущими данными за 2 декабря. Потери техники продолжают расти, включая 11 393 танка (+6 за прошедшие сутки), 23 682 боевые бронемашины (+3 за прошедшие сутки), 34 780 артиллерийских систем (+12 за прошедшие сутки) и 1 555 реактивных систем залпового огня (+3 за прошедшие сутки).

Воздушные и ракетные потери

Зафиксированы потери авиации: 430 самолетов и 347 вертолетов. Кроме того, уничтожено 86 231 БПЛА оперативно-тактического уровня (+90 за прошедшие сутки) и 4 024 крылатые ракеты. Системы ПВО потеряли 1 253 единицы.

Морские и вспомогательные потери

В море уничтожены 28 кораблей и катеров, а также один подводный лодочный комплекс. Автомобильная техника и автоцистерны потеряли 68 688 единиц (+47 за прошедшие сутки), спецтехника — 4 012 (+1 за прошедшие сутки).

Данные на 3 декабря подтверждают систематические потери противника на всех видах вооружений, от личного состава до высокотехнологичной техники, что отражает интенсивность и эффективность оборонных операций Украины.