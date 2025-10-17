ua en ru
Путин разозлил Трампа на саммите на Аляске: тот сорвался на крик и хотел уйти, - FT

США, Пятница 17 октября 2025 16:10
Путин разозлил Трампа на саммите на Аляске: тот сорвался на крик и хотел уйти, - FT Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп прибыл на Аляску с намерением заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Вместо этого диктатор отверг его предложение и разозлил "лекцией" по истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Путин в присутствии нескольких советников отклонил предложение США об отмене санкций в обмен на перемирие. Он настаивал на завершении войны только в том случае, если Украина капитулирует и отдаст больше территории.

FT пишет, что российский диктатор произнес длинную историческую лекцию, в которой вспомнил средневековых князей, таких как Рюрик и Ярослав Мудрый, а также гетмана Богдана Хмельницкого. Он часто их цитирует во время своих заявлений о том, что Украина и Россия якобы являются одной нацией.

Источники издания рассказали, что Трамп очень удивился лекции Путина, несколько раз повысил голос и даже угрожал уйти. В конце концов он сократил встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.

Financial Times отметило, что благодаря этому саммит вызвал изменение позиции американского лидера Дональда Трампа в пользу Украины.

Сдвиги в заключении соглашения

Весной усилия Трампа по заключению соглашения зашли в тупик, когда россияне заявили, что Путин не заинтересован в обсуждении мирного плана, разработанного США с участием Украины и Европы. В результате встреча, запланированная на май, была отменена.

Но в начале августа соглашение неожиданно стало возможным - это произошло после визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву и трехчасовых переговоров с Путиным.

Отмечается, что диктатор стал более гибким в территориальных вопросах, на что, вероятно, повлияли санкции США в отношении импорта российской нефти в Индию.

На Аляске президент США заявил, что готов признать аннексию Крыма Россией в 2014 году и заставить Украину уступить некоторые позиции на линии фронта, если Россия прекратит боевые действия.

Путина неправильно поняли

Однако предполагаемая сделка базировалась "на ложных представлениях". Территориальные "уступки" РФ, о которых заявил Уиткофф, сводились к заморозке линии фронта в районах, которые она не смогла захватить силой, и требованию от Украины сдать весь Донбасс.

"Он неправильно понял все, что Путин сказал о том, о чем будет идти речь на саммите", - рассказал один из участников переговоров.

Кроме того, представитель Белого дома опроверг предположение, что спецпредставитель Трампа неправильно истолковал позицию страны-агрессора.

Российский диктатор подчеркнул, что ни одно соглашение не будет возможным, если оно не будет решать "коренные причины" конфликта. По его словам, это смена режима в Киеве, прекращение расширения НАТО и поставки западного оружия Украине.

Предложение Трампа для Путина было неприемлемым, поскольку он хотел капитуляции Украины.

FT пишет, что помощь разведки США и обсуждение вопроса о предоставлении Украине "Томагавков" являются обнадеживающими сигналами для Киева и ЕС. Предполагается, что Трамп наконец готов оказать давление на Россию, хотя и косвенно, через них.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, вчера, 16 октября, американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся за день до запланированной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам разговора президент США рассказал, что он снова встретится с диктатором. На этот раз встреча состоится в Будапеште. Пока что точная дата неизвестна.

На этом фоне Зеленский отметил, что Путин захотел диалога с Трампом, как только услышал о возможности передачи Украине ракет Tomahawk.

