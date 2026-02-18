Найбільша угода Путіна: The Economist розкрив, що Росія обіцяла Трампу на Алясці

Перед зустріччю на Алясці минулого року Росія підготувала для президента США "найбільшу угоду" в економічній сфері - на суму 12 трильйонів доларів в обмін на послаблення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

Як пише The Economist, обіцянки збагачення давно лежать в основі стратегії російського диктатора Володимира Путіна.

За даними видання, перед зустріччю Путіна з президентом США Дональдом Трампом у серпні для Ради національної безпеки Росії було підготовлено записку, в якій пояснювалося, як продати пану Трампу "найбільшу угоду".

З квітня минулого року Кирило Дмитрієв, який керує російським державним фондом, щонайменше дев'ять разів зустрічався зі Стівом Віткоффом, спеціальним посланником Трампа. Особи, близькі до родини Трампа, вели переговори про придбання акцій російських енергетичних активів.

Америці пропонували угоди щодо арктичної нафти та газу, рідкісноземельних копалин, центру обробки даних на атомній енергії та тунелю під Беринговою протокою та повернення активів Exxon Mobil на 5 млрд доларів.

За даними ЗМІ, загальний пакет угод оцінювався у 12 трлн доларів в обмін на пом’якшення санкцій проти РФ.

Втім, як наголошує The Economist, більшість пропозицій були спрямовані на зацікавлення Трампа, а реальні економічні вигоди значно менші.

Навіть за максимально оптимістичними прогнозами, реальний дохід американських фірм не перевищив би 340 млрд доларів на рік - це лише дещиця від обіцяних трильйонів.

Видання зазначає, що прийняття такої пропозиції фактично означало б інвестицію у відновлення російської економіки та підготовку Кремля до нових воєн. Тому для Вашингтона ця угода - скоріше небезпечна пастка, ніж реальна вигода.

