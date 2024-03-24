Крупнейшая атака за два года. ДТЭК потерял 50% генерации, - Yasno

Ситуация со светом в Украине после российских ударов

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, ставшего беспрецедентной атакой на энергетику страны в последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Сегодня стало известно, что кроме Харькова и области, графики отключений могут ввести в Одесской и Хмельницкой областях.

Добавим, что 24 марта также сообщалось, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии.

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