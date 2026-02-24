RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Чтобы целовал Путина": Зеленский раскрыл мечты РФ о президенте в Украине

Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России ошибочно рассчитывают на появление пророссийского лидера в Украине в случае возможных политических изменений. По его словам, подобные ожидания не имеют под собой оснований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого вещателя ARD.

Читайте также: Мир до 4 июля? Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа

В Москве рассчитывают на смену власти в Украине

Российская сторона, как считает глава государства, продолжает допускать, что ситуация в Украине может измениться таким образом, что во главе страны окажется политик, ориентированный на Москву.

Зеленский отметил, что такие предположения выглядят упрощенными и не учитывают реальные настроения внутри украинского общества и государства.

По его мнению, подобная логика строится на неверном понимании того, как устроена украинская политика и какие ценности сегодня поддерживает страна.

Зеленский о возможных выборах

Президент подчеркнул, что даже при различных внутренних вызовах это не означает разворот курса государства. Он также дал понять, что сценарий, на который рассчитывают в России, выглядит маловероятным.

"Они не теряют желания, на мой взгляд (убрать меня - ред.). Из того, что мы понимаем. Хотя, откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийский. Можно по-разному говорить, могут быть разные вызовы внутри государства, но кто сказал, что (президентом - ред.) будет человек, который будет целовать в одно место Путина? Вряд ли", - отметил Владимир Зеленский.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" произошло из-за российских атак. По его словам, если Будапешт заинтересован в возобновлении поставок, венгерской стороне стоит обсуждать с Москвой вопрос энергетического перемирия.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая ведет переговоры с Европейским союзом относительно соглашения о вступлении Украины в ЕС. Главным переговорщиком назначен вице-премьер Тарас Качка, который будет координировать работу делегации и представлять позицию страны в дальнейшем диалоге с европейской стороной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине