"Щоб цілував Путіна": Зеленський розкрив мрії РФ про президента в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії помилково розраховують на появу проросійського лідера в Україні в разі можливих політичних змін. За його словами, подібні очікування не мають під собою підстав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію німецького мовника ARD.
Російська сторона, як вважає глава держави, продовжує припускати, що ситуація в Україні може змінитися таким чином, що на чолі країни опиниться політик, орієнтований на Москву.
Зеленський зазначив, що такі припущення виглядають спрощеними і не враховують реальних настроїв усередині українського суспільства і держави.
На його думку, така логіка ґрунтується на хибному розумінні того, як влаштована українська політика і які цінності сьогодні підтримує країна.
Президент наголосив, що навіть за різних внутрішніх викликів це не означає розворот курсу держави. Він також дав зрозуміти, що сценарій, на який розраховують у Росії, виглядає малоймовірним.
"Вони не втрачають бажання, на мій погляд (прибрати мене - ред.). З того, що ми розуміємо. Хоча, звідки така впевненість, що якщо мене не буде, то прийде людина, яка буде проросійська. Можна по-різному говорити, можуть бути різні виклики всередині держави, але хто сказав, що (президентом - ред.) буде людина, яка буде цілувати в одне місце Путіна? Навряд чи", - зазначив Володимир Зеленський.
