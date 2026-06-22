У Навроцкого обиделись на то, что Зеленский вернул орден через "Новую почту"

Она указала на то, что Зеленский, когда получал награду три года назад, "не жаловался на ее наличие" у итальянского диктатора Бенито Муссолини или бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

"Более того, он добавил еще одно оскорбление к оскорблению, связанному с названием подразделения украинской армии в честь "героев УПА", отправив награду обратно курьером", - отметили в канцелярии.

По словам министра, "суть дела заключается в умышленном оскорблении украинским лидером нации, которая на протяжении последних четырех лет доказала свою самую искреннюю дружбу с Украиной".

"Ты не уважаешь убийц нации, которая оказала тебе всю возможную помощь, когда это имело значение. Когда тебе протягивают руку помощи, ты не хватаешься за нее жадно, а потом оскорбляешь того, кто помог", - заявила Енджак.