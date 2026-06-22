У Навроцкого обиделись на то, что Зеленский вернул орден через "Новую почту"

В Польше упрекнули президента Украины Владимира Зеленского за то, что он вернул орден Белого Орла через "Новую почту", и назвали это еще одним оскорблением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра канцелярии президента Польши Агнешки Енджак в Х.
Она указала на то, что Зеленский, когда получал награду три года назад, "не жаловался на ее наличие" у итальянского диктатора Бенито Муссолини или бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
"Более того, он добавил еще одно оскорбление к оскорблению, связанному с названием подразделения украинской армии в честь "героев УПА", отправив награду обратно курьером", - отметили в канцелярии.
По словам министра, "суть дела заключается в умышленном оскорблении украинским лидером нации, которая на протяжении последних четырех лет доказала свою самую искреннюю дружбу с Украиной".
"Ты не уважаешь убийц нации, которая оказала тебе всю возможную помощь, когда это имело значение. Когда тебе протягивают руку помощи, ты не хватаешься за нее жадно, а потом оскорбляешь того, кто помог", - заявила Енджак.
Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Решение было принято после того, как украинский лидер присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".
Уже на следующий день, 20 июня, Зеленский вернул награду в Варшаву. Президент Украины опубликовал фотографию из отделения "Новой почты", где оформляли отправку ордена.
Тогда он заявил: "Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить".
Вслед за Зеленским от польских наград отказались и бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Также глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его в прошлом году наградил президент Польши.
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