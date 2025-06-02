Навроцький зробив першу заяву після перемоги на виборах президента Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Навроцького у соцмережі Х .

"Важка і часом жорстока виборча кампанія позаду. Завдяки вашим голосам я був обраний президентом Республіки Польща. Це велика відповідальність і обов'язок. Я приймаю це рішення зі смиренням і повагою. Дякую вам за кожен голос, відданий за мене, за кожне добре слово і жест. За всі вирази підтримки в цій надзвичайно важкій для Польщі битві, - звернувся до поляків Навроцький.

На думку переможця президентських виборів, його обрання свідчить, що поляки хочуть жити в "безпечній, економічно сильній країні, яка дбає про найслабших" і яка "має вагу в міжнародних, європейських і трансатлантичних відносинах".

"Ви можете бути впевнені, що як глава держави я не залишу без уваги жодного питання, важливого для Польщі та поляків. Я буду гідно представляти вас на міжнародній арені, стежачи за суб'єктним ставленням до Польщі", - зазначив Навроцький.