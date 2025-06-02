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Победа Навроцкого в Польше: почему это проблема для Украины

Варшава, Понедельник 02 июня 2025 13:56
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Победа Навроцкого в Польше: почему это проблема для Украины Кароль Навроцкий (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

На выборах в Польше победил Кароль Навроцкий, известный антиукраинской риторикой и повышенным вниманием к проблемным историческим вопросам.

РБК-Украина рассказывает, что его победа означает для Украины и сможет ли новый президент повлиять на интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.

Главное:

  • Что влияет на антиукраинскую риторику Навроцкого?
  • Как его амбиции могут сбалансировать другие, более проукраинские политики в Польше?
  • Что победа Навроцкого означает для самой Польши?

Как Навроцкий относится к Украине

В ряде западных соседей Украины в этом году проходят знаковые выборы, которые могут повлиять на их позиционирование в отношении Украины. В Румынии нежелательного для Украины сценария удалось избежать президентом стал проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. В Молдове этой осенью будут выбирать парламент и там борьба в самом разгаре.

А на президентских выборах в Польше победил правоконсервативный глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий. В силу своего бэкграунда как историка, он известен резкими антиукраинскими высказываниями, в частности относительно событий Волынской трагедии. Он утверждал, что Украина не сможет вступить в ЕС или НАТО, пока не будут решены "исторические споры", связанные с польско-украинским конфликтом 1940-х годов.

Кроме того, Навроцкий критиковал президента Украины Владимира Зеленского за якобы "негативное отношение к Польше", в частности из-за вопроса Волыни и транзита украинского зерна через Польшу. Все это означает потенциальные трудности в отношениях Украины и Польши, сказал РБК-Украина политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.

"Для Украины ситуация является достаточно сложной, потому что понятно, что заявления Навроцкого были однозначны относительно евроинтеграции и евроатлантической интеграции Украины, сказал Левусь.

Накануне второго тура Навроцкий апеллировал к ультраправым избирателям, которые перед тем поддержали антиукраинских радикалов Славомира Менцена и Гжегожа Брауна. "Поэтому естественно, что его (Навроцкого - ред.) риторика будет дальше паразитировать на исторических вопросах, мол, Украина не искупила свою вину перед Польшей. Это будет одним из главных направлений его политики", отметил Левусь.

Навроцкий формально является независимым кандидатом, но пользуется поддержкой оппозиционной партии "Право и справедливость". С его победой эта политсила фактически получила политический реванш после поражения на парламентских выборах 2023 года.

Раскол польского общества

Кроме президента, другой ключевой фигурой в Польше является премьер-министр. Сейчас это Дональд Туск, представитель леволиберальной "Гражданской коалиции". Поэтому Навроцкому трудно будет реализовать на практике все свои обещания, хотя он все-таки имеет мощный инструмент влияния право накладывать вето на принятые парламентом законы.

"Сам по себе результат выборов демонстрирует, что общество глубоко расколото. Не по каким-то там косметическим признакам, а относительно внешней политики, и главное внутриполитических процессов и социальных вопросов. Поэтому пока мы можем говорить, что ему будет сложно воплощать в жизнь все стратегические задачи, которые он ставил перед собой, дуализм внутри Польши как расколотое общество, так и спор между ветвями власти, будет продолжаться. Это то, что мы можем спрогнозировать уверенно. И возможно, что это даже приведет к преждевременным выборам", сказал изданию Левусь.

Для Киева это означает необходимость уже сейчас диверсифицировать риски. "Само по себе внешнеполитическое положение Украины усложнится и здесь надо выстраивать новые варианты, ориентироваться в Европе на другие страны, которые остаются "адвокатами" Украины", резюмировал эксперт.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало колонку польского журналиста и правозащитника Константина Геберта, в которой он анализировал почему нынешние выборы в Польше могут стать определяющими для будущего страны.

При написании материала использовались заявления Кароля Навроцкого, публикации Onet, BBC, и комментарии политолога Дмитрия Левуся.

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