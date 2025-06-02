Победа Навроцкого в Польше: почему это проблема для Украины

РБК-Украина рассказывает, что его победа означает для Украины и сможет ли новый президент повлиять на интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.

Главное:

Что влияет на антиукраинскую риторику Навроцкого?

Как его амбиции могут сбалансировать другие, более проукраинские политики в Польше?

Что победа Навроцкого означает для самой Польши?

Как Навроцкий относится к Украине

В ряде западных соседей Украины в этом году проходят знаковые выборы, которые могут повлиять на их позиционирование в отношении Украины. В Румынии нежелательного для Украины сценария удалось избежать – президентом стал проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. В Молдове этой осенью будут выбирать парламент и там борьба в самом разгаре.

А на президентских выборах в Польше победил правоконсервативный глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий. В силу своего бэкграунда как историка, он известен резкими антиукраинскими высказываниями, в частности относительно событий Волынской трагедии. Он утверждал, что Украина не сможет вступить в ЕС или НАТО, пока не будут решены "исторические споры", связанные с польско-украинским конфликтом 1940-х годов.

Кроме того, Навроцкий критиковал президента Украины Владимира Зеленского за якобы "негативное отношение к Польше", в частности из-за вопроса Волыни и транзита украинского зерна через Польшу. Все это означает потенциальные трудности в отношениях Украины и Польши, сказал РБК-Украина политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.

"Для Украины ситуация является достаточно сложной, потому что понятно, что заявления Навроцкого были однозначны относительно евроинтеграции и евроатлантической интеграции Украины, – сказал Левусь.

Накануне второго тура Навроцкий апеллировал к ультраправым избирателям, которые перед тем поддержали антиукраинских радикалов Славомира Менцена и Гжегожа Брауна. "Поэтому естественно, что его (Навроцкого - ред.) риторика будет дальше паразитировать на исторических вопросах, мол, Украина не искупила свою вину перед Польшей. Это будет одним из главных направлений его политики", – отметил Левусь.

Навроцкий формально является независимым кандидатом, но пользуется поддержкой оппозиционной партии "Право и справедливость". С его победой эта политсила фактически получила политический реванш после поражения на парламентских выборах 2023 года.

Раскол польского общества

Кроме президента, другой ключевой фигурой в Польше является премьер-министр. Сейчас это – Дональд Туск, представитель леволиберальной "Гражданской коалиции". Поэтому Навроцкому трудно будет реализовать на практике все свои обещания, хотя он все-таки имеет мощный инструмент влияния – право накладывать вето на принятые парламентом законы.

"Сам по себе результат выборов демонстрирует, что общество глубоко расколото. Не по каким-то там косметическим признакам, а относительно внешней политики, и главное – внутриполитических процессов и социальных вопросов. Поэтому пока мы можем говорить, что ему будет сложно воплощать в жизнь все стратегические задачи, которые он ставил перед собой, дуализм внутри Польши – как расколотое общество, так и спор между ветвями власти, будет продолжаться. Это то, что мы можем спрогнозировать уверенно. И возможно, что это даже приведет к преждевременным выборам", – сказал изданию Левусь.

Для Киева это означает необходимость уже сейчас диверсифицировать риски. "Само по себе внешнеполитическое положение Украины усложнится и здесь надо выстраивать новые варианты, ориентироваться в Европе на другие страны, которые остаются "адвокатами" Украины", – резюмировал эксперт.