Главная » Новости » В мире

Навроцкий пригласил Зеленского в Варшаву

Польша, Среда 12 ноября 2025 15:02
Навроцкий пригласил Зеленского в Варшаву Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в украинско-польских отношениях не хватает симметрии, и подчеркнул необходимость сделать их "реальными и партнерскими".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Кароль Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24.

Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину

По словам Навроцкого, Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, но "реализация интересов Киева не может происходить без учета позиции польского общества".

"Если кто-то в мире, например президент Зеленский, ожидает, что я не буду говорить голосом поляков в делах, которые для нас важны, - то они будут разочарованы", - подчеркнул польский лидер.

Он подчеркнул, что Варшава стремится помогать Украине, но в то же время имеет право поднимать вопросы, важные для Польши.

"Я делаю реальными наши отношения с Украиной и требую определенной симметрии в них", - сказал Навроцкий.

Президент также отметил, что Польша не может быть "заложником" в отношениях с любым государством, в частности с Украиной, и ожидает, что это будут понимать в Киеве.

В то же время Навроцкий заявил, что готов к встрече с Владимиром Зеленским и пригласил украинского президента в Варшаву.

"Я сердечно приглашаю президента Зеленского. Это прекрасная возможность посетить миллион украинцев, проживающих в Польше, и поблагодарить поляков за помощь Украине в течение последних трех лет", - сказал Навроцкий.

Он добавил, что во время возможного визита можно было бы обсудить вопросы, важные для польской стороны, в частности тему полномасштабных эксгумаций на Волыни.

Напомним, 6 августа Кароль Навроцкий принял присягу и официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.

Перед тем, 31 июля, Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши. Лидеры поговорили о ключевых событиях, которые произойдут в ближайшие месяцы, а также договорились об обмене визитами.

25 сентября Навроцкий объявил о планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Президент Польши также рассказал, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН.

