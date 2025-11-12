Навроцкий пригласил Зеленского в Варшаву

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в украинско-польских отношениях не хватает симметрии, и подчеркнул необходимость сделать их "реальными и партнерскими".

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил Кароль Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24 .

Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину

По словам Навроцкого, Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, но "реализация интересов Киева не может происходить без учета позиции польского общества".

"Если кто-то в мире, например президент Зеленский, ожидает, что я не буду говорить голосом поляков в делах, которые для нас важны, - то они будут разочарованы", - подчеркнул польский лидер.

Он подчеркнул, что Варшава стремится помогать Украине, но в то же время имеет право поднимать вопросы, важные для Польши.

"Я делаю реальными наши отношения с Украиной и требую определенной симметрии в них", - сказал Навроцкий.

Президент также отметил, что Польша не может быть "заложником" в отношениях с любым государством, в частности с Украиной, и ожидает, что это будут понимать в Киеве.

В то же время Навроцкий заявил, что готов к встрече с Владимиром Зеленским и пригласил украинского президента в Варшаву.

"Я сердечно приглашаю президента Зеленского. Это прекрасная возможность посетить миллион украинцев, проживающих в Польше, и поблагодарить поляков за помощь Украине в течение последних трех лет", - сказал Навроцкий.

Он добавил, что во время возможного визита можно было бы обсудить вопросы, важные для польской стороны, в частности тему полномасштабных эксгумаций на Волыни.