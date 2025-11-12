Навроцький запросив Зеленського до Варшави
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що в українсько-польських відносинах бракує симетрії, і наголосив на необхідності зробити їх "реальними та партнерськими".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Кароль Навроцький в інтерв’ю телеканалу wPolsce24.
Польща й надалі підтримуватиме Україну
За словами Навроцького, Польща й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії, але "реалізація інтересів Києва не може відбуватися без урахування позиції польського суспільства".
"Якщо хтось у світі, наприклад президент Зеленський, очікує, що я не говоритиму голосом поляків у справах, які для нас важливі, - то вони будуть розчаровані", - наголосив польський лідер.
Він підкреслив, що Варшава прагне допомагати Україні, але водночас має право порушувати питання, важливі для Польщі.
"Я роблю реальними наші відносини з Україною і вимагаю певної симетрії у них", - сказав Навроцький.
Президент також зазначив, що Польща не може бути "заручником" у відносинах із будь-якою державою, зокрема з Україною, і очікує, що це розумітимуть у Києві.
Водночас Навроцький заявив, що готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським і запросив українського президента до Варшави.
"Я сердечно запрошую президента Зеленського. Це чудова нагода відвідати мільйон українців, які мешкають у Польщі, і подякувати полякам за допомогу Україні протягом останніх трьох років", - сказав Навроцький.
Він додав, що під час можливого візиту можна було б обговорити питання, важливі для польської сторони, зокрема тему повномасштабних ексгумацій на Волині.
Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу та офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.
Перед тим, 31 липня, Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі. Лідери поговорили про ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, а також домовилися про обмін візитами.
25 вересня Навроцький оголосив про плани зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Президент Польщі також розповів, що вже мав можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН.