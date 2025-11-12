ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Навроцький запросив Зеленського до Варшави

Польша, Середа 12 листопада 2025 15:02
UA EN RU
Навроцький запросив Зеленського до Варшави Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що в українсько-польських відносинах бракує симетрії, і наголосив на необхідності зробити їх "реальними та партнерськими".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Кароль Навроцький в інтерв’ю телеканалу wPolsce24.

Польща й надалі підтримуватиме Україну

За словами Навроцького, Польща й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії, але "реалізація інтересів Києва не може відбуватися без урахування позиції польського суспільства".

"Якщо хтось у світі, наприклад президент Зеленський, очікує, що я не говоритиму голосом поляків у справах, які для нас важливі, - то вони будуть розчаровані", - наголосив польський лідер.

Він підкреслив, що Варшава прагне допомагати Україні, але водночас має право порушувати питання, важливі для Польщі.

"Я роблю реальними наші відносини з Україною і вимагаю певної симетрії у них", - сказав Навроцький.

Президент також зазначив, що Польща не може бути "заручником" у відносинах із будь-якою державою, зокрема з Україною, і очікує, що це розумітимуть у Києві.

Водночас Навроцький заявив, що готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським і запросив українського президента до Варшави.

"Я сердечно запрошую президента Зеленського. Це чудова нагода відвідати мільйон українців, які мешкають у Польщі, і подякувати полякам за допомогу Україні протягом останніх трьох років", - сказав Навроцький.

Він додав, що під час можливого візиту можна було б обговорити питання, важливі для польської сторони, зокрема тему повномасштабних ексгумацій на Волині.

Нагадаємо, 6 серпня Кароль Навроцький склав присягу та офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.

Перед тим, 31 липня, Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі. Лідери поговорили про ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, а також домовилися про обмін візитами.

25 вересня Навроцький оголосив про плани зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Президент Польщі також розповів, що вже мав можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським під час Генеральної Асамблеї ООН.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Варшава
Новини
ЗСУ відійшли з Рівнопілля на вигідні рубежі, противника зупинено, - Сили оборони Півдня
ЗСУ відійшли з Рівнопілля на вигідні рубежі, противника зупинено, - Сили оборони Півдня
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа