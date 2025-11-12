Навроцький запросив Зеленського до Варшави

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що в українсько-польських відносинах бракує симетрії, і наголосив на необхідності зробити їх "реальними та партнерськими".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив Кароль Навроцький в інтерв’ю телеканалу wPolsce24 .

Польща й надалі підтримуватиме Україну

За словами Навроцького, Польща й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії, але "реалізація інтересів Києва не може відбуватися без урахування позиції польського суспільства".

"Якщо хтось у світі, наприклад президент Зеленський, очікує, що я не говоритиму голосом поляків у справах, які для нас важливі, - то вони будуть розчаровані", - наголосив польський лідер.

Він підкреслив, що Варшава прагне допомагати Україні, але водночас має право порушувати питання, важливі для Польщі.

"Я роблю реальними наші відносини з Україною і вимагаю певної симетрії у них", - сказав Навроцький.

Президент також зазначив, що Польща не може бути "заручником" у відносинах із будь-якою державою, зокрема з Україною, і очікує, що це розумітимуть у Києві.

Водночас Навроцький заявив, що готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським і запросив українського президента до Варшави.

"Я сердечно запрошую президента Зеленського. Це чудова нагода відвідати мільйон українців, які мешкають у Польщі, і подякувати полякам за допомогу Україні протягом останніх трьох років", - сказав Навроцький.

Він додав, що під час можливого візиту можна було б обговорити питання, важливі для польської сторони, зокрема тему повномасштабних ексгумацій на Волині.

