Франция может разместить ядерные истребители в Германии, - The Telegraph

Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания, чтобы помочь защитить Европу. Истребители с ядерным оружием могут быть направлены в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Как пишет издание, вариант размещения французских ядерных истребителей в Германии начали рассматривать на фоне заявлений США о выводе своих войск с континента.

Французский чиновник заявил The Telegraph, что развертывание истребителей станет сигналом для российского диктатора Владимира Путина. А также должно заставить премьера Великобритании Кира Стармера поступить аналогично Франции.

"Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не составит труда и послужит сильным сигналом", - сказал источник.

Заметим, что США уже давно гарантируют безопасность Европы, имея в своем арсенале около 100 ядерных ракет, многие из которых размещены на американской военной базе в Германии.

Ядерные силы сдерживания Франции пока не зависят от НАТО, тогда как силы сдерживания Великобритании составляют ключевую часть оборонной стратегии альянса.

Увеличение расходов на оборону стран НАТО

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп уже неоднократно призывал союзников по НАТО усилить расходы на собственную оборону. Более того, в прошлом году он угрожал им тем, что будет "поощрять" Россию "делать все, что угодно" с членами Альянса, которые не выполняют своих финансовых обязательств перед военно-политическим блоком.

В январе же Трамп призвал членов НАТО повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.