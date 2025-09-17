ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Навроцкий рассчитывает на размещение ядерного оружия в Польше

Польша, Среда 17 сентября 2025 16:08
UA EN RU
Навроцкий рассчитывает на размещение ядерного оружия в Польше Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает размещение ядерного оружия в своей стране и рассчитывает в этом на Францию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Навроцкий заявил в интервью LCI.

Отвечая на вопрос, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что "Польша должна быть приобщена к программе по размещению ядерного оружия".

"Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется", - отметил польский президент.

Он подчеркнул, что хочет сделать все, что обеспечит Польше гарантии безопасности.

"Возможно, еще рано об этом говорить. Но если вы спросите меня, должна ли Польша участвовать в ядерном распределении, я, конечно, скажу "да", - добавил Навроцкий.

Франция готова разместить ядерное оружие в Европе

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" Соединенных Штатов Америки в Европе.

Также СМИ сообщали, что Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начал стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Ядерное оружие Кароль Навроцкий
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре