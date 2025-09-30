Навроцький найближчим часом відвідає Київ, - Сибіга

Президент Польщі Кароль Навроцький у короткій перспективі планує здійснити свій перший візит до Києва.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Ми очікуємо на візит президента Польщі до України. Сподіваємося, що він відбудеться у короткій перспективі",- заявив Сибіга.

Глава МЗС України також підкреслив, що президент Володимир Зеленський відкритий до діалогу зі своїм польським колегою.

"І, безумовно, що для подальшого розвитку наших добросусідських відносин цей візит дуже важливий",- підкреслив Сибіга.

Коментуючи питання ведення пошуково-ексгумаційних робіт, Сибіга зауважив, що нині "досягнуто суттєвого прогресу" в цьому питанні, і ця робота між українською і польською командами триватиме і надалі.