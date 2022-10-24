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Наводив удари по Рівному. СБУ "на гарячому" затримала місцевого мешканця

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Рівне, Понеділок 24 жовтня 2022 12:33
Наводив удари по Рівному. СБУ "на гарячому" затримала місцевого мешканця Фото: СБУ "на гарячому" затримала мешканця Рівного, який наводив ворожі удари по місту (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки "на гарячому" затримала жителя Рівного, який передавав інформацію росіянам для завдання ракетних ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними правоохоронців, мешканець Рівного передавав ворогові інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону. Зловмисник також збирав дані про розташування об'єктів критичної інфраструктури в обласному центрі та закликав РФ здійснити ракетний удар по місту.

Зрадника затримали під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ.

Як розповіли в СБУ, чоловік після повномасштабного вторгнення РФ створив власний Telegram-канал, де оприлюднив повідомлення на підтримку загарбників і виправдовував їх злочини.

"Свої прокремлівські погляди зловмисник неодноразово висловлював серед оточуючих. Таким чином він намагався знайти "однодумців" для проведення підривної діяльності проти України", - зазначили у СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон на місці злочину. Також у зловмисника вилучено незареєстровані боєприпаси до вогнепальної зброї.

Зраднику повідомлено про підозру за трьома статтями: ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 436-2. Суд уже відправив його під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ". Його підозрюють у роботі на Російську Федерацію.

Згодом СБУ опублікувала докази його співпраці з Росією.

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