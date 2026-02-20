Даже про "Зону 51"? Трамп дал добро рассекретить информацию о пришельцах
В США намерены начать процедуру публикации материалов, касающихся неопознанных воздушных явлений и возможных свидетельств внеземной жизни, на фоне политических споров и повышенного общественного интереса к теме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Читайте также: Зять Трампа получил новую должность при Белом доме - ее раньше не существовало
Решение о публикации файлов
Дональд Трамп заявил, что поручил федеральным структурам приступить к выявлению и последующему раскрытию правительственных документов, связанных с НЛО и вопросами инопланетного происхождения. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети Truth Social.
"С учетом выявленного огромного интереса я поручаю министру обороны и другим соответствующим министерствам и ведомствам начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями (НЛО) и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также любой другой информацией, относящейся к этим чрезвычайно сложным, но крайне интересным и важным вопросам", – написал он.
Ранее политик подверг критике Барак Обама, заявив, что тот допустил разглашение секретной информации, обсуждая тему внеземной жизни в подкасте.
"Он раскрыл секретную информацию, он не должен был этого делать", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.
Что известно из официальных отчетов
В 2021 году разведывательное сообщество США представило доклад о случаях наблюдения неопознанных объектов военными пилотами.
Документ не содержал подтверждений теорий об инопланетянах, однако фиксировал необходимость более внимательного анализа подобных эпизодов.
В тот же период Пентагон обнародовал видеозаписи, где зафиксированы объекты, резко меняющие направление и скорость в воздухе.
Инициатива по рассекречиванию данных обсуждается на фоне напряженной политической кампании и общественного интереса к вопросам национальной безопасности и прозрачности власти.
Напминаем, что президент Америки Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год действие ограничительных мер США против России, введенных в ответ на ее вторжение в Украину.
Отметим, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы намерены завершить вывод оставшегося военного контингента из Сирии, поскольку власти в Дамаске, по оценкам Вашингтона, уже не испытывают такой острой потребности в присутствии американских сил, как ранее.