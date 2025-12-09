Даже тем, кто в "розыске". Кому дадут "защиту" от ТЦК по новым правилам бронирования

С 4 декабря 2025 года упрощено бронирование военнообязанных. Теперь оборонные предприятия могут официально трудоустраивать мужчин даже с "проблемным" военным учетом. Им предоставляется полная 45-дневная бронь, чтобы урегулировать вопрос с ТЦК.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказывает управляющий партнер "Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый .

Бронь от проверок ТЦК. Как и для кого это будет работать

Отныне работать первые 45 дней на стратегическом (оборонном) предприятии можно, даже если есть нарушения учета – штрафы, "розыск". Это делается для того, чтобы за 45 дней человек решил проблемные вопросы с ТЦК.

"Да, работать на оборонном предприятии можно даже при наличии нарушений воинского учета, и закон прямо это регулирует. Ранее такие случаи (отсутствие военного билета, неуточненные данные или розыск по админнарушениям) блокировали бронирование, что приводило к "теневому" трудоустройству или отказу в приеме. Теперь ситуация другая", – рассказывает адвокат.

По его словам, так могут делать те, у кого:

Нет или у кого ненадлежащим образом оформлен военно-учетный документ (военный билет или удостоверение);

Кто не стал на учет в ТЦК;

Не обновил персональные данные (адрес, состояние здоровья и т.д.);

Находится в розыске за нарушениями правил учета (ст. 210, 210-1 КУоАП) или законодательства о мобилизации (но не уголовных).

"Работник получает полный доступ к рабочему месту, заработной плате и социальным гарантиям с первого дня. Бронирование защищает от призыва или проверки ТЦК на предприятии", – объясняет нововведения Александр Курявый.

По его словам, такие изменения введены, чтобы дать мужчинам возможность легально работать, а компаниям – заполнить пробелы кадрового дефицита.

На каких предприятиях дают бронь на 45 дней

Такие бронирования касается предприятий и организаций, признанных критически важными (постановление КМУ № 76 от 27.01.2023 с обновлениями) – например, энергетики, транспорта, IT-инфраструктуры.

Также оно охватывает предприятия ОПК, перечень которых утверждает Министерство стратегических отраслей промышленности.

Процедура бронирования проводится через портал "Дія" в электронном кабинете работодателя, что значительно упрощает процесс и уменьшает бюрократию. Она не привязана к общей квоте бронирования на предприятии (обычно 50% от штата), что позволяет гибко привлекать нужных специалистов.