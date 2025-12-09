Навіть тим, хто в "розшуку". Кому дадуть "захист" від ТЦК за новими правилами бронювання

З 4 грудня 2025 року спрощене бронювання військовозобов’язаних. Тепер оборонні підприємства можуть офіційно працевлаштовувати чоловіків навіть з "проблемним" військовим обліком. Їм надається повна 45-денна бронь, щоб врегулювати питання з ТЦК.

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповідає керуючий партнер "Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександр Курявий .

Бронь від перевірок ТЦК. Як і для кого це працюватиме

Відтепер працювати перші 45 днів на стратегічному (оборонному) підприємстві можна, навіть якщо є порушення обліку – штрафи, "розшук". Це робиться для того, щоб за 45 днів чоловік вирішив проблемні питання з ТЦК.

"Так, працювати на оборонному підприємстві можна навіть за наявності порушень військового обліку, і закон прямо це регулює. Раніше такі випадки (відсутність військового квитка, неуточнені дані чи розшук за адмінпорушеннями) блокували бронювання, що призводило до "тіньового" працевлаштування або відмови в прийомі. Тепер ситуація інша", – розповідає адвокат.

За його словами, так можуть робити ті, в кого:

Немає або у кого неналежно оформлений військово-обліковий документ (військовий квиток чи посвідчення);

Хто не став на облік в ТЦК;

Не оновлив персональні дані (адреса, стан здоров'я тощо);

Перебуває в розшуку за порушеннями правил обліку (ст. 210, 210-1 КУпАП) чи законодавства про мобілізацію (але не кримінальних).

"Працівник отримує повний доступ до робочого місця, заробітної плати та соціальних гарантій з першого дня. Бронювання захищає від призову чи перевірки ТЦК на підприємстві", – пояснює нововведення Олександр Курявий.

За його словами, такі зміни запроваджені, щоб дати чоловікам можливість легально працювати, а компаніям – заповнити прогалини кадрового дефіциту.

На яких підприємствах дають бронь на 45 днів

Такі бронювання стосується підприємств і організацій, визнаних критично важливими (постанова КМУ № 76 від 27.01.2023 з оновленнями) – наприклад, енергетики, транспорту, IT-інфраструктури.

Також воно охоплює підприємства ОПК, перелік яких затверджує Міністерство стратегічних галузей промисловості.

Процедура бронювання проводиться через портал "Дія" в електронному кабінеті роботодавця, що значно спрощує процес і зменшує бюрократію. Вона не прив’язана до загальної квоти бронювання на підприємстві (зазвичай 50% від штату), що дає змогу гнучко залучати потрібних фахівців.