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Подарки Путину не сработают на мир: Зеленский отреагировал на скандальное решение Трампа

22:42 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Подарки Путину не сработают на мир: Зеленский отреагировал на скандальное решение Трампа Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Решение Соединенных Штатов по российскому дизельному топливу обернется продолжением террора и подлостями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Подарки Путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира. Россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором и подлостями", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что разрешение стране-агрессору продавать нефтепродукты является инвестицией в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Зеленский заявил, что необходима реальная деэскалация с РФ в зеркальном формате.

"Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с Россией - это очевидная слабость, это играет на Россию, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше будет уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерб миру", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Трамп сегодня заявил, что в разговоре с Путиным договорился, что РФ немедленно поставит более 300 000 тонн дизеля на американский и мировой рынки, еще 500 000 тонн - в течение ноября, и 1 000 000 тонн - сразу после этого.

Кроме того, учитывая состояние нефтеперерабатывающих заводов РФ, страна-агрессор затем поставит еще 3 000 000 тонн дизельного топлива.

Минфин США уже разрешил поставку российского дизеля и снял с него санкции до 7 апреля 2027 года.

Напомним, за последние недели Трамп неоднократно заявлял, что Украина должна прекратить бить по инфраструктуре РФ, поскольку это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизеля.

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